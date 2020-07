Bild: Steve Evans / CC BY-NC 2.0 / Flickr

Die Staatsanwaltschaft Neapel will den Kapitän eines Handelsschiffes vor Gericht stellen, weil er 2018 Gerettete nach Libyen zurückgebracht haben soll.

Im Juli 2018 hatte das unter italienischer Flagge fahrende Handelsschiff „Asso Ventotto“ in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste mehr als hundert Migranten aus Seenot gerettet, darunter angeblich auch fünf Minderjährige und fünf Schwangere. Die Migranten wurden dann in den nächstgelegen Hafen – nach Tripolis zurückgebracht – und dort der libyschen Küstenwache übergeben. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, die Einblick in die Unterlagen der Staatsanwaltschaft nehmen konnte, werden dem Kapitän sowie einem Vertreter des Schiffsbetreibers Augusta Offshore Völkerrechtsverstöße vorgeworfen. Ebenso geht aus den Unterlagen hervor, dass die Besatzung der „Asso Ventotto“ über die Rettungsaktion nicht die italienische Leitstelle zur Koordination der Seenotrettung (MRCC) informierte – obwohl Schiffe unter italienischer Flagge der italienischen Gerichtsbarkeit unterstehen. Das Unternehmen Augusta Offshore erklärte hingegen, dass die Rettung von den libyschen Behörden koordiniert worden sei.

Jeder Staat agiert offenbar anders

Der Wissenschaftliche Dienstes des Bundestages in Deutschland stellt hingegen andere Empfehlungen auf. So führt der Dienst an, dass Kapitäne, die aus Seenot gerettete Menschen nach Libyen bringen, damit nicht automatisch gegen das völkerrechtliche Verbot der Zurückweisung in einen Verfolgerstaat verstoßen – da dieses Verbot bisher nur für staatliche Akteure gelte. Allerdings empfiehlt die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO), aus „Seenot gerettete Flüchtlinge“ nicht an einen Ort zu bringen, „wo ihnen Verfolgung und andere Gefahren drohen“.

Linke Politiker erfreut über Prozess

Der italienische Linken-Politiker Nicola Fratoianni begrüßt den geplanten Prozess gegen den Kapitän und die Reederei. Er sei wichtig, um „die Wahrheit hinter den allzu häufigen Vorfällen im zentralen Mittelmeerraum herauszufinden“, so Fratoianni. Der Linken-Politiker befand sich zum Zeitpunkt der Rückführung der „Geretteten“ selbst als Beobachter an Bord des Rettungsschiffes „Open Arms“ im Mittelmeer. Die Besatzung der „Open Arms“ habe laut Fratioanni die „Asso Ventotto“ auch davor gewarnt, dass die Rückführung der Migranten nach Libyen „illegal“ sei. Nun soll diese linke Sicht wohl durch Gerichte untermauert werden. Ein Verhandlungstermin für diesen, in Italien bisher ersten Prozess dieser Art steht noch nicht fest, der Prozessbeginn wird jedoch für August erwartet.