Bild: pixabay.de

Eine 21-jährige Nigerianerin sorgte am Donnerstag in Kassel für Aufruhr: Die Migrantin war im ICE ohne Fahrschein unterwegs und flog bei einer Kontrolle auf. Dass das Zugpersonal sie daraufhin am Bahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe des Zuges verweisen wollte, fand bei der Frau wenig Anklang. Sie setzte sich zur Wehr – und attackierte auch die zur Hilfe kommenden Beamten der Bundespolizei.

Die wollten die Nigerianerin zur Klärung ihrer Identität zur Dienststelle geleiten, denn Ausweispapiere konnte die Schwarzfahrerin ebenfalls nicht vorweisen. Die 21-Jährige fand auch an diesem Vorhaben wenig Gefallen, krallte sich unterwegs immer wieder an Haltestangen und Geländern fest und schlug um sich, sodass die Polizisten sich mehrere Treffer einhandelten. Als eine Beamtin der tobenden Migrantin schließlich Handschellen anlegen wollte, biss diese ihr zu allem Überfluss auch noch herzhaft in die Hand. Dank Handschuhen wurde die Polizistin glücklicherweise nicht verletzt.

Werbung

Gegen die derzeitig in Baden-Württemberg wohnhafte Nigerianerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Anschließend wurde die Migrantin auf freien Fuß gesetzt.