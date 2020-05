Der deutsche Bundestag befindet sich gerade im Prozess der Entscheidungsfindung über eine Abänderung des umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG).

Dabei kam es in der ersten Lesung am Mittwoch zu einer hitzigen Debatte im Plenum, auch was die Frage nach den Grund- und Freiheitsrechten bedeutet. Läuft alles nach Plan, könnte die Novelle des Gesetzes schon am Freitag den 15. Mai den deutschen Bundesrat passieren. Mindestens ebenso pikant wie der Zeitpunkt inmitten der Coronakrise ist dabei die überschaubare mediale Berichterstattung darüber. Aber was sind eigentlich die Details der Nachschärfung?

Identifizierungspflicht und Meldepflicht an Behörden

Zu allererst einmal versuchen die Köpfe hinter der Anpassung das ganze auch aus Teil-Lockerung zu verkaufen. So sollen etwa Video-Inhalte bald nicht mehr Teil des Gesetzes sein. Auf der anderen Seite kommt aber eine Meldepflicht an das Bundeskriminalamt bei der Entdeckung von sogenanntem „Hass im Netz“. Dabei müssen die Anbieter IP- und Port-Daten von Nutzern an die Verfolgungsbehörden weiterspielen.

Außerdem sieht der Gesetzesentwurf eine Identifizierungspflicht vor. Konkret bedeutet dies, dass ein Mechanismus vorliegen muss, mit denen Nutzer mittels Reisedokument oder elektronischer Identifikation ihr Geburtsdatum bestätigen. De facto wäre dies auch eine Art „digitales Vermummungsverbot“ über die Hintertür, die Anonymität des Netzes wäre gerade in sozialen Netzwerken stark eingeschränkt.

Union: NetzDG ist „Garant von Meinungsfreiheit“

Hauptverfechterin des Entwurfs ist die große Koalition aus Unionsparteien und SPD. Für Carsten Müller, dem Obmann der CDU/CSU-Fraktion ist das Normenwerk ein „Garant von Meinungsfreiheit in diesem Land“. Dieses habe in sozialen Netzwerken bislang schon „nachhaltig Hass und Hetze eindämmen können“. Die Reform ziehe auf ein „noch besseres NetzDG“ ab.

Ähnlich auch der Tenor von Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). „Hass und Hetze“ im Netz sei eine „ganz große Gefahr für die Demokratie“ und die Meinungsfreiheit. Sie glaube, dass die Menschen sich nicht mehr in politische Diskussionen einmischten, weil „Bots oder Trolls“ diese angeblich mundtot machen würden. Die Masche, mit der sie das durchsetzen will: Nutzerfreundliche Meldewege mit Möglichkeit auf Gegenvorstellung sowie verbesserte außergerichtliche Auskunft.

AfD: „Hässliches Gesetz“ schränkt Meinungsfreiheit ein

Für die AfD kritisierte Stephan Brandner die Vorlage. Der Austausch in sozialen Medien habe in der Regel „mit den linken Kampfbegriffen Hass und Hetze nichts zu tun“. Es hnalde sich um ein „hässliches“ Gesetz zur Einschränkung der Meinungsfreiheit. Dies gelte vor allem auch für parallele Beratungen für einen Gesetzesentwurf, der das NetzDG im Hinblick auf „Rechtsextremismus und Hasskriminalität“ ebenfalls überarbeiten soll.

Auch Linke und FDP kritisieren Vorlage scharf

Aber auch die Linkspartei hat keine Freude mit dem Entwurf. Die Bekämmpfung von Rassismus im Netz sei ihm zwar ein Herzensanliegen, so der Mandatar Niema Movassat. Autoritäre Staaten könnten aber ein Vorbild zur Einschränkung der Meinungsfreiheit sehen. Problematisch sei die Legitimation automatischer Filterfunktionen per Algorithmus, die Berichtspflicht erkennt solche Zensur als normal an.

Die FDP kritisierte den „halbgaren Gesetzesentwurf“ als „schlichtweg verfassungswidrig“. Berichtspflichten würden nur an Symptomen „herumbasteln“, der prinzipielle Fehler sei, dass „private Unternehmen über die Rechtsdurchsetzung entscheiden“. Tatsächlich sperrt etwa Facebook immer wieder leichtfertig Personen wegen vermeintlicher „Hassrede“, auch wegen Beiträgen, die weit vom strafrechtlichen Verhetzungsparagraphen entfernt sind.