Bild: European Parliament from EU / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)

Klima-Göttin Greta Thunberg wurde jetzt vom linken Anti-Trump-Propaganda-Sender CNN zur Corona-Expertin gemacht. Gestern durfte sie dort Live über Video-Konferenz, neben hochrangigen Experten, der amerikanischen Öffentlichkeit ihre Expertise zu Corona mitgeben: die Pandemie sei auch eine Kinderkrise, nicht nur die Älteren seien betroffen davon, Kinder seien die am meisten verletzbaren in der Gesellschaft.

Von Kornelia Kirchweger

„Auch Kinder bekommen das Virus und verbreiten es“, sagte sie. In einer globalen Krise seien Kinder am stärksten betroffen. Vor allem im globalen Süden, wo die ärmsten Menschen leben und vor allem in den Konfliktzonen und Flüchtlingslagern. „Wir müssen besonders aufpassen, denn, was wir tun, kann den Unterschied über Leben und Tod für viele andere ausmachen“. Greta postete vor Wochen auf Instagram, „sie glaube, sie habe das Virus gehabt“, und sei freiwillig in Quarantäne gegangen.

Trump-Sohn zu Greta-Auftritt: Wow, beeindruckend!

Der Sohn von US-Präsident Donald Trump, Donald Jr., twitterte dazu ironisch: Greta habe schon als Teenager eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Heute sei sie eine weltbekannte Spezialistin für Infektionskrankheiten und Epidemiologie UND eine führende wissenschaftliche Stimme in Bezug auf die globale Klimapolitik. Wow, einfach beeindruckend.

Die Einladung zum CNN-Gespräch sorgte für Verwunderung und Spott. „Coronavirus: Fakten und Ängste“, war das Thema. Im Experten-Panel waren neben Richard Besser, dem Ex-Direktor des US-Gesundheitsministerium auch Kathleen Sibelius, Ex-Sekretärin des Ministeriums für Gesundheitspflege.

…meisterhaft inszenierte Parodie

Der Washington Examiner sprach von einer „meisterhaft inszenierten Parodie“, die man nicht erfinden könne. Doch so sei das eben, auf CNN. Gerade CNN hat das Wissen ausgewiesener Corona-Experten, wie Dr. Anthony Fauci und Dr. Deborah Blix öfter hinterfragt. Und jetzt sollen die Leute sich die wissenschaftlichen Analysen von Greta Thunberg anhören? Es sei traurig, dass „liberale Journalisten“ ein Mädchen, das eine lange Geschichte von Problemen habe, derart missbrauchen.

Asperger-Krankheit ist Superkraft

Greta Thunberg leidet an einer neurologischen Störung, dem Asperger-Autismus Syndrom. Sie selbst bezeichnet ihre Krankheit als „Superkraft“. Merkmale dieser Erkrankung sind Schwächen in sozialer Kommunikation und Interaktion, es fällt schwer, Körpersprache und Gesichtsausdrücke zu verstehen. Auch Freundschaften zu schließen und sich in andere hineinzuversetzen ist schwierig. Betroffene haben aber auch oft Spezialinteressen und entwickeln dabei erstaunliche Fähigkeiten.