Bild: GAGE SKIDMORE/WIKIMEDIA COMMONS

Candace Owens erkämpfte mit ihren Anwälten, dass die amerikanischen „Faktenprüfer“ von PolitiFact Fehler eingestehen mussten. Die konservative Kommentatorin verspricht, weiter gegen so genannte Faktenprüfer und ihre Zensur anzukämpfen.

Von Daniel Heininger

Die konservative politische Kommentatorin Candace Owens feierte einen Sieg über die Faktenprüfer, nachdem die unabhängigen Facebook-Faktenprüfer PolitiFact nach juristischen Drohungen ihre Bewertung ihres Beitrags als falsch zurückgezogen hatten.

“Vor Wochen zensierte Facebook einen Beitrag von mir, der wahrheitsgemäß aussagte, dass Joe Biden NICHT der gewählte Präsident ist”, twitterte Owens am Samstag, “also habe ich Anwälte eingeschaltet. Schlussfolgerung? PolitiFact hat die Zensur des Beitrags wieder aufgehoben und zugegeben, dass sie gelogen haben, indem sie meinen Beitrag als falsch bewertet haben. Die Faktenprüfer lügen für die Demokraten.”

Das fragliche Posting lautete: “Joe Biden ist buchstäblich und rechtlich nicht der gewählte Präsident. Warum tun die Medien dann so, als wäre er es?”

Das Posting wurde von PolitiFact als falsch bezeichnet, und laut Owens wurde auch ein ganzer Artikel hinzugefügt, in dem erklärt wird, warum Biden der gewählte Präsident ist. Am 20. November nahm sie Kontakt mit Anwälten auf, um herauszufinden, warum der Beitrag als falsch bezeichnet wurde, und PolitiFact gab im Wesentlichen zu, dass er ungerechtfertigt war. Einem PolitiFact-Anwalt zufolge “wissen wir nach etwa 25 Minuten noch immer nicht, wie oder warum der Beitrag als ‘falsch’ bezeichnet wurde. Wir führen eine Untersuchung durch und hoffen, Ihnen am Montag formell mehr Informationen mitteilen zu können”.

At 8 Months pregnant, I unfortunately cannot fight on the ground alongside patriots like I am used to, but I am taking every measure to fight these communists in the court room. It is my goal to expose these lying “fact-checkers” one by one. @JoeBiden is NOT the President-elect. pic.twitter.com/hW4NLpK4tc

— Candace Owens (@RealCandaceO) November 28, 2020