Trotz Millionenförderung und Auflagenstärke dürfte „Österreichs größte Tageszeitung“ doch einiges an Leser-Kritik abbekommen. Journalist Pándi wirbt um „Vertrauen“ für den Mainstream.

Ein Kommentar von Stefan Magnet

Claus Pándi wirbt in der „Krone“, Österreichs auflagenstärkster Tageszeitung, um „Vertrauen“ in die, wie er es nennt, „herkömmlichen Medien“.

„Herkömmliche Medien“

Wörtlich liest sich die Hommage auf sich selbst so: „Wir tasten uns durch den Dschungel zwischen verschwörungstheoretischem Unsinn und den seriösen Informationen der herkömmlichen Medien. Wir vertrauen wieder dem Vertrauten. Wir gehen Hinweisen nach, wo der berühmte Tunnel sein könnte, an dessen Ende das Licht zu sehen ist.“ Romantisch. Oder eigentlich episch.

Ja, in Österreich ist es wirklich traditionell, also von der Vergangenheit weit her kommend („herkömmlich“), dass diese Medien die öffentliche Meinung mit starker Hand steuern, lenken, manipulieren. Und, dass diese Herkömmlichen auch traditionell von der Regierung mit Steuergeld fettgemästet und gekauft sind. So haben alle Nutznießer etwas davon.

Mit Steuergeld das Volk steuern

Medien wie die „Krone“, „Österreich“ oder „Heute“ erhalten in dieser Ausnahmezeit auch noch 15 Millionen Euro in Summe. Von der Bundesregierung, die übrigens nur ausnahmsweise – weil es momentan nicht mehr anders zu rechtfertigen wäre – ihr eigenes Gehalt spendet. Ansonsten verschleudert sie unser hart erarbeitetes Steuergeld.

Auch die 15 Millionen Medien-Sonderförderung sind Steuergeld. Ausgegeben von der Regierung, damit diese Medien das Volk lenken. Wie immer, also „herkömmlich“.

Was Strache in Ibiza erträumte, war lediglich eine Schubumkehr dieser ganzen Manipulation. Er hätte aber für eine Beendigung dieser Unerträglichkeiten kämpfen sollen. Das hat er leider verabsäumt.