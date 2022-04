Neuer Rammstein-Song rechnet mit Transgender- und Schönheitswahn ab

Ob sich die Band „Rammstein” jetzt auch ins Nirwana der politischen Unkorrektheit schießt? Der neue Song der dem Genre „Neue deutsche Härte“ zugerechneten Gruppe mit dem eingängigen Titel „Zick Zack“ und das zugehörige Video haben es in sich – und nehmen kein Blatt vor den Mund, in mehrfacher Hinsicht.

Von Daniel Matissek

Die seit Jahrzehnten für ihre extrem provokanten Texte und Videos bekannte Band um Frontmann Till Lindemann ist durchaus dazu angetan, die Gralshüter von Wokeness, Genderism sowie Queer- und Transmania in Rage zu versetzen. Denn da das Hineininterpretieren in Verfänglichkeiten oder interpretierbare Ein- und Doppeldeutigkeiten zu einer Art linkem Volkssport geworden ist, dürften viele Vertreter des Juste Milieus reichlich Stoff bei dem neuem Lied finden, an dem sie Anstoß nehmen können.

Vordergründiges Thema des Songs ist der grassierende Schönheitswahn, doch es finden sich erfrischende Provokationen in den eigenwilligen Lyrics. Vor allem die Passage birgt Zündstoff:

„Wangen straffen, Jochbein schnitzen

Sondermüll in Lippen spritzen

Falten rascheln am Skalpell

Vorhaut weg, sehr aktuell

Ist die Frau im Mann nicht froh

Alles ganz weg, sowieso“,

Läuft Empörungsmaschinerie an?

Hier fehlt weder der Verweis auf die religiöse Beschneidungspraxis noch auch auf den zum geschlechtsidentitätspolitischen „Volkssport“ hochgezüchteten, politisch massiv befeuerten Trend zu Geschlechtsumwandlungen, der zuletzt immer mehr Bereiche der Unterhaltungskultur erfasst hat. In Zeiten der gezielt betriebenen Umdeutung unbestreitbarer biologischer Fakten, in denen ein biologischer Mann an Schwimmwettkämpfen für Frauen teilnimmt, die er natürlich mühelos „gewinnt“ (siehe hier und hier), oder die Grünen einen als Frau verkleideten Mann in den Bundestag hieven, der dann auch noch erklärt: „Ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan“, oder die Grüne Jugend festlegt: „Frau ist, wer sich als Frau definiert“, wird es nicht lange dauern, bis die Empörungsmaschinerie gegen Rammstein anläuft. Vermutlich werden bald schon die ersten Boykottaufrufe zu hören sind. Die Mainstreampresse dreht jedenfalls bereits frei – und sorgt so für die nötige Startaufregung…