Die krassen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen nach Weihnachten sorgen bei zahlreichen Österreich für reichlich gerechten Zorn. Viele Bürger können nicht verstehen, dass sie, nachdem sie sich seit Monaten an alle Vorschriften halten, als Sündenböcke herhalten müssen und weitere Zwänge über sich ergehen lassen müssen.

Auch in sozialen Medien gehen daher die Wogen hoch, es gärt im Land. Die Stimmung richtet sich dabei immer mehr gegen Sebastian Kurz. Dabei hatte der ÖVP-Regierungschef kürzlich als unantastbar gegolten. Nun fordern zahlreiche Twitter-Nutzer den Kanzler mit unmissverständlichen Worten zum Rücktritt auf. Sie wählten dafür den Hashtag #KurzMussWeg.

#KurzMussWeg trendet am Freitagabend

Wie sehr sie damit den Zahn der Zeit trafen stellte sich in den frühen Abendstunden heraus. #KurzMussWeg hatte es in den Stunden nach der Pressekonferenz in die Top-5 der Twitter-Trends in Österreich geschafft und hielt sich dort beständig auf Platz vier und fünf. Einzelnen Nutzern im kritischen Lager, wie etwa einem Grazer FPÖ-Gemeinderat und Publizisten, wurde die Parole zeitweise sogar an oberster Stelle angezeigt!

#KurzMussWeg trendet! Tja, weil er halt weg muss! Jetzt überzieht er endgültig! pic.twitter.com/TLGrD15Ci9 — Heinrich Sickl (@HeinrichSickl) December 18, 2020

Das Volk holt bereits die nassen Fetzen raus…

Wie sehr die Bürger ihren Unmut über die behäbige Strategie des Kanzlers kundtun, soll anhand folgender Beispiele verdeutlicht werden. Der Tenor ist deutlich: Diesmal hat der Kanzler und ehemalige türkise Shooting-Star den Bogen überspannt. Die Kritik kam dabei von Nutzern aus allen politischen Lagern – und aus allen möglichen Beweggründen. Und vergessen Sie nicht: Es ist nur eine klitzekleine Auswahl…

Die Leute haben bald mehr Angst vor den Maßnahmen der Regierung als vor Corona. Ein Armutszeugnis wenn man nur noch mit Drohungen seine Politik durchsetzen kann. #KurzMussWeg — The White Rabbit (@MartinEhn23) December 18, 2020

Diese Regierung ist einfach nur unfähig. Im #Lockdown3 darf man nicht einkaufen, aber dafür skifahren. Hirnlos, Planlos, Überfordert. #KurzMussWeg — johinterm (@johinterm) December 18, 2020

Vom Maturanten zum Taferlklassler.

Seine kindische Welt gießt er in katastrophale Gesetze und Verordnungen. Seine Helfershelferinnen wirken wie zu unseligen Zeiten. #KurzMussWeg — Christine – und das genügt! (@Christine4911) December 18, 2020

Richtig!👏👏Diese A….löcher können mich kreuzweise. Die sollen lieber in den Pflege- und Altenheimen konsequent testen, und bei medizinischem Personal. Aber das hält eh nicht vor dem VfGH. Bin einfach nur mehr wütend. #Geiselhaft #KurzMussWeg 🤬🤬🤬 — Die Dorli 🐨 🐶 (@chikki1324) December 18, 2020

Bei der Jugend hat sich Kurz völlig disqualifiziert. Meine (sowohl die Kleine als auch die beiden Großen) nennen ihn nur noch „Das kleine AL mit den großen Ohren“. Und ich schwöre, ich hab damit nichts zu tun. 🙃#KurzMussWeg — Der Tiger von Neubau #charmant #subversiv (@berg_ruft) December 18, 2020

Bis Jahresende angeblich nur 9,500 Impfdosen für ein Land mit 9 Mio Einwohnern?!? Soll das ein Witz sein?!? Verschwinden Sie und nehmen Sie ihre #Dilettantenregierung gleich mit! #KurzMussWeg — Thomas Zehetbauer 🖖🏳️‍🌈☮️ (@R34lB0rg) December 17, 2020

