Aufgrund des sehr erfolgreichen Berichts der Vorwoche hat sich Wochenblick nochmals Zeit für eine statistische Detailauswertung der Corona-Todesmeldungen der letzten Woche genommen. Das Ergebnis ist nahezu deckungsgleich mit jenem der Vorwoche. 172 von 199 Verstorbenen hatten klar dokumentierte Vorerkrankungen, nur bei vier Personen ist „keine Vorerkrankungen“ angegeben, bei 23 Personen sind die Vorerkrankungen unbekannt.

Wir haben für Sie die amtlichen Corona-Todesmeldungen vom 1.12. bis 7.12. analysiert. Dass bei den einzelnen Fällen auch frühere Daten zu finden sind erklärt sich durch das Erfassungschaos in Österreich. Dabei handelt es sich um Nachmeldungen, die am Tag ihrer Erfassung in die Tagesstatistik einfließen, welche – angeblich – ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Maßnahmen ist. Wir übernehmen die Daten aus den täglichen Meldungen des Landes OÖ, die öffentlich einsehbar sind.

Ältester „Corona-Toter“ wieder 101 Jahre

Von 133 Toten starben 128 in einem Krankenhaus, 52 Personen in einem Altersheim. Der älteste „Corona-Tote“ ist diesmal ein 101-jähriger Mann, verstorben im Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt. Der durchschnittliche Verstorbene erreichte ein Lebensalter von 81,1 Jahren. Österreichweit liegt die Lebenserwartung bei 81,6 Jahren. Die weiblichen Corona-Toten verstarben in einem Lebensalter von 84 Jahren, Männer im Alter von 79,1 Jahren.

Nur 28 der 199 Verstorbenen waren unter 60 Jahre alt, weitere 47 unter 70. Die restlichen 124 Personen waren zum Zeitpunkt ihres „Corona-Todes“ bereits über 70 Jahre alt. Die jüngste Tote erreichte ein Lebensalter von 47 Jahren – allerdings sind bei der Frau aus Grieskirchen Vorerkrankungen vermerkt.

Vorerkrankungen unbekannt?

Bei den meisten Verstorbenen wurde auch in dieser Woche von den meldenden Stellen der Vermerk „Vorerkrankungen“ hinzugefügt. Keine Vorerkrankungen wurden bei einem 76-Jährigen aus Linz, einer 63-Jährigen aus Linz, einer 54-Jährigen aus Wels und einer 62-Jährigen aus Urfahr-Umgebung. Bei 23 „nachgemeldeten“ Personen wurde in der Landeskorrespondenz leider keine Information über Vorerkrankungen weitergegeben. Die Personen hatten ein Lebensalter von 60 bis 96 Jahren erreicht, im Schnitt waren sie bereits 80 Jahre alt. Es ist anzunehmen, dass auch die meisten dieser Verstorbenen unter schweren Vorerkrankungen litten. Sehr hilfreich für eine objektive Analyse wäre auch das Körpergewicht, da stark übergewichtige Menschen ein stark erhöhtes Todesrisiko bei einer Coronaviren-Erkrankung haben.

In diesem Zusammenhang sei nochmal auf die gültige Definition von Corona-Toten laut Gesundheitsministerium verwiesen:

Jede verstorbene Person, die zuvor COVID-positiv getestet wurde, wird in der Statistik als „COVID-Tote/r“ geführt, unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst oder „mit dem Virus“ (an einer potentiell anderen Todesursache) verstorben ist.

Das vollständige Datenmaterial

Nachdem wir kein Mauschelmedium sind, stellen wir ihnen unsere Datenbasis, veröffentlicht vom Land Oberösterreich (ohne jede Geheimhaltung) an dieser Stelle zur Verfügung.