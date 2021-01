Bild: Freepik / Noxos

Laut Pressemeldungen sind bestimmte Arten von Schwerkriminalität angestiegen. Wie kommt’s? Vielleicht liegt es ja unter anderem daran, dass Polizeikräfte in letzter Zeit sehr zielstrebig mit anderen Aufgaben beschäftigt werden. Hier eine Auswahl der derzeitigen Einsatzschwerpunkte.

Von Gastautor

Einen aufrechten Charakter zu haben und für die Menschen seines Landes einzustehen – wie verträgt sich das mit dem Polizeidienst in der behaupteten Corona-Pandemie? Wie wird man all diese Einsätze in einigen Jahren beurteilen? Wird es in 50 Jahren Dokumentationen über das System Merkel im Fernsehen geben, in denen die Entstehung und hoffentlich auch der Fall der Corona-Diktatur aufgearbeitet wird? Für Menschen mit Gewissen stellt die Arbeit bei der Polizei in diesen Tagen wahrlich eine Herausforderung dar…

1. Familien am Rodeln und Schlittschuhfahren hindern

2. „illegale“ Kindergeburtstage auflösen

3. „illegale“ Friseursalons ausheben

4. illegal geöffnete Restaurants schließen

5. Politische Veranstaltungen auflösen

6. Menschen in ihren Wohnungen überfallen

7. Autofahrern nach 21 Uhr Bußgelder aufbrummen

8. Passanten am Apfelessen und Glühwein trinken hindern

9. die Verbreitung des Grundgesetzes unterbinden

10. die Ausübung des Versammlungsrechtes verhindern

11. gegen unerlaubt Demonstrierende vorgehen

12. illegale Skatrunden ausheben

13.illegale Demonstranten vorm Reichstag niederknüppeln

14. Wasserwerfer gegen friedliche Menschen einsetzen

15. Jagd auf Corona-Regelbrecher machen

16. illegale Stelldicheins im Wald unterbinden

17. öffentliches u. genehmigtes Klavierspielen verhindern

18. illegale Geburtstagsfeiern auflösen

19. illegale Treffen von Fußballfans auflösen

20. Überwachung imaginärer 15km-Grenzen durchs ganze Land

21. Selbsthilfegruppen überfallen und den Leiter verhaften

22. Singende Gläubige in Haft nehmen

23. Verkaufsstellen für Silvesterböller ausheben

24. eine Weihnachtsfeier mit 5 Personen sprengen

25. Hausdurchsuchung bei Arzt wg. 6 (!) Maskenattesten

26. Wintersportgebiete abriegeln

27. Maskenpflicht auf Rodelhängen und Parkplätzen kontrollieren

28. St.-Martinszüge von Kindern unterbinden

29. Weihnachten zuhause die Corona-Regeln kontrollieren

30. mit 30 (!) Beamten eine demonstrierende Ärztin festnehmen

31. Corona-Kontrollen bei Fahrradfahrern durchzuführen

32. angemeldete Versammlungen gewaltsam beenden

33. Gottesdienste mit Gläubigen beenden

34. Bewohner aus der eigenen Wohnung rausschmeißen

35. Geburtstagsfeier auflösen (von Bodo Schiffmann)

36. Imbisse und Restaurants auf Sperrstunde kontrollieren

37. Bürgerorientierung und Rechtsstaatlichkeit anpreisen

38. Kinder ohne Maske vorm Schulbus abfangen

39. ‚Quarantäneverweigerer‘ in Zwangshaft bewachen

40. Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln überwachen

41. Razzia bei Demo-Organisatorin durchführen

42. Menschen in Wohnblöcken unter Zwangsquarantäne stellen

43. 800 Menschen in Magdeburg unter Zwangsquarantäne stellen

44. Denunzierte Kinder von Spielplätzen vertreiben

45. Fehlenden Mundschutz beim Autofahren kontrollieren

46. Rechtsanwältin in die Psychiatrie sperren

47. noch mehr Demos mit Gewalt auflösen

48. Spaziergänger für die Wahrung der Grundrechte stoppen

49. Geschäfte von Gewerbetreibenden schließen

50. Zwangsimpfungen bei Tierbestand durchsetzen

51. Impfverweigerer aus Kindergarten entfernen lassen (Südtirol)

52. 30-Mann Razzia bei Arzt wegen Attesten

53. Gründung einer politischen Partei unterbinden

54. Aufklärungs-Bustour stoppen

55. Party auflösen

56. Aus Corona-Gründen Prostituierten nachstellen

57. Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen Jugendlicher ahnden

58. Mit 450 Mann Corona-Regeln kontrollieren

59. Bürgerprotest bei Ministerpräsidenten beenden

60. Kräfte am Reichstag verstärken

61. Jugendliche aus Wald vertreiben

62. Nächtliches Zigaretten holen bestrafen

63. Einkaufsfahrten nach Tschechien anzeigen

64. Auf Schlittschuhen Sportler kontrollieren

65. Innerdeutsche Grenzkontrollen zwischen Bundesländern

66. Grenzkontrollen zu Nachbarländern durchführen

67. Im Lockdown Polizeipartys feiern

68. Zeltende aus dem Wald vertreiben

69. Lagerfeuer-Macher im Wald dingfest machen

70. Parkplätze überwachen

71. Gemütliches Beisammensein v. Kita-Erziehern auflösen

72. Mit 100 Mann Gottesdienst auflösen

73. illegale Kneipe ausheben

74. Hoppla: Polizisten erwischen Polizisten in Kneipe

75. Illegaler Tantra-Masseurin das Handwerk legen

76. Türkeireisende aufhalten

77. Feiernde und Fußball spielende Jugendliche verfolgen

78. Menschen bei der Weihnachtsfeier belästigen

79. Hochzeitsfeiern auflösen

80. „Illegale“ Friseure aus dem Keller holen

81. Kripo-Beamte mit der falschen Meinung suspendieren

82. Firmen-Weihnachtsfeiern auflösen

83. Verlassene Gebäude nach Corona-Sündern durchsuchen

84. Noch einen Gottesdienst auflösen

85. Luxushotels stürmen

(…)