Ende Juni geriet ein 52-jähriger Langenloiser auf der Straße mit einem 33-jährigen Iraker in Streit. Daraufhin verfolgte der „Flüchtling“ den Mann tagelang bis nach Hause und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Er befindet sich trotz Anzeige auf freiem Fuß.

Mit Verfolgung sollen Flüchtlinge ja sehr viel Erfahrung haben. Dies bekam ein Langenloiser nach einem Streit mit einem Iraker zu spüren. Der Langenloiser hatte sich geweigert, in einer engen Einbahnstraße zurückzuschieben. Das brachte den Iraker so in Rage, dass er seinem Kontrahenten tagelang nachstellte.

„Steche dir in Kopf und Brust“

Der so genannte Schutzsuchende verfolgte den Langenloiser bis nach Hause. Am 3. Juli konfrontierte er ihn in einer Bar unter Zuhilfenahme eines Messers und erklärte ihm: „Das steche ich dir in den Kopf und in die Brust“. Ob die danach erstattete Anzeige bei der Polizei gefruchtet hat, kann nur gehofft werden. Denn der Asylwerber verblieb auf freiem Fuß.

Politik zeigte sich entsetzt

Die FPÖ Langenlois reagierte entsetzt auf den Vorfall: „Es ist furchterregend, dass sich Geschehnisse, die man sonst nur aus Wien zu kennen glaubt, nun auch bei uns am Land abspielen“, sagte Gemeinderätin und FJ-Bezirksobfrau Anna Groiß. „Wer die österreichische und insbesondere die Langenloiser Gastfreundschaft nicht zu schätzen weiß, hat hier nichts verloren!“