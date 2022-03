97% bestätigen Wirkung: Mit Humor gegen die Corona-Diktatur

Seit zwei Jahren quält uns das Corona-Regime. Dass einem dabei das Lachen vergeht ist nicht verwunderlich. Dennoch ist Humor ein wichtiges Lebenselixir. Er hat eine positive Wirkung auf die Gesundheit. Und genau deswegen ist es wichtig, sich den Humor beizubehalten, um sich gegen die Corona-Diktatur zu schützen.

Vielen Menschen ist derzeit wohl wenig zum Lachen zumute. Die ständige Angst- und Panikmache der Regierung kreist in den Köpfen. Gerade deshalb ist es wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Denn, dass dieser eben auch in Krisenzeiten – und von einer Krise kann man angesichts der angerichteten Kollateralschäden wahrhaftig reden – eine wichtige Funktion hat, zeigt sich in der Gesundheit. Das Sprichwort “Lachen ist die beste Medizin” kennt wohl jeder. So ein herzhaftes Lachen ist ansteckend, verbindet Menschen miteinander und tut der Seele gut.

Lachen hält gesund und macht schön

Das bestätigt auch der Humor-Report, eine Umfrage durchgeführt des Online Research Instituts Marketagent. So sprechen 97 Prozent der Befragten von der positiven Auswirkung von Humor auf die Gesundheit. Dass humorvolle Menschen in der Regel länger leben, erzeugt bei mehr als zwei Drittel (68%) der Befragten Zustimmung. Im Durchschnitt wird die erhöhte Lebenserwartung sogar auf 5 Jahre geschätzt. Lachen hält also die Österreicher nicht nur gesund, sondern laut 80 Prozent der Befragten macht Lachen sogar schön. Wenn es sich da nicht lohnt, mehrmals am Tag herzhaft zu lachen!

Wochenblick heitert Sie auf!

Wochenblick hat in den letzten Monaten immer wieder mal humorige Beispiele gebracht, um die tristen Zeiten aufzuhellen. Denken Sie beispielsweis an die Satire-Lieder von Flo Daxner. Mit seiner neuen Bundeshymne “Österreich ist arm beinand” landete er einen Mega-Hit im Netz:

Mit seinem Lied “Weit hammas bracht” nahm er den Testzwang aufs Korn. Auch damit sorgte er bei den Hörern für ein Lächeln, aber auch für Kopfnicken.

Einige humorvolle Videos

Für Lachen sorgte auch diese gelungene Parodie über das Licht am Ende des Tunnels, das Ex-Kanzler Kurz immer wieder zu sehen vermochte – außer ihm sah es sonst leider keiner! Der “Deepfake” überdauerte seine Kanzlerschaft und bringt auch heute noch viele zum Schmunzeln.

Auch in der Millionenshow war der Ex-Bundeskanzler zu finden:

Im nächsten Video muss man sich schon anstrengen, den GECKO-Chef überhaupt zu finden:

Vergessen Sie nicht: Mehrmals am Tag herzhaft lachen ist gut für Ihre Gesundheit! Das Netz ist voll von großartigen Videos.

Österreicher wünschen sich mehr Humor im Berufsleben

Laut der Umfrage habe Humor gerade während der Corona-Zeit der heimischen Bevölkerung geholfen, besser mit schwierigen Situationen umzugehen. Humor könne somit die Resilienz steigern, gut und gesund durch Krisen zu kommen. Vor allem im Berufsleben wünschen sich die Österreicher mehr Humor. Das Arbeitsleben dürfte vielen zu trist sein. Durch gemeinsames Lachen entstehe eine entspannte und positive Atmosphäre und die Menschen fühlen sich weniger gestresst. “Eine Minute lachen, sind 20 Minuten Lebenszeit!”, wie Dr. Szeliga im Humor-Report erklärt: