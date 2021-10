Bildzitat Conni Dietrich Musikvideo

Die Spaltung in der Gesellschaft schreitet mit großen Schritten voran. Dieses Lied „Wir verlieren uns nicht“ von Sängerin Conni Dietrich thematisiert genau diese Probleme und soll helfen, die im letzten und diesem Jahr entstandenen Gräben in der Gesellschaft wieder zu schließen.

Lied „Wir verlieren uns nicht“ von Conni Dietrich

Spaltung der Gesellschaft im letzten und diesem Jahr

Masken stehen als Symbol für die Trennung der Menschen

Heilung soll erfolgen

Menschen, auch mit unterschiedlichen Auffassungen, sollen zusammenhalten

Menschen sollen einander respektieren

Versöhnung soll erfolgen

Mit dem im August veröffentlichten Lied und dem dazugehörigen Video spricht die Sängerin Conni Dietrich ein immer größer werdendes Problem in der jetzigen Gesellschaft an. Die ständig wachsende Spaltung der Menschen, die bis in Familie, Partnerschaft und Freundschaft hineinreicht. Die Masken und Streitereien seien die Symbole, die diese Trennung verkörpern.

Gräben in der Gesellschaft heilen

Die Liebe für und zu einander nicht zu verlieren, sei die Botschaft des Liedes. Gegenseitiges Verständnis, Respekt und die Menschen so zu nehmen, wie sie sind. All jene, die glaubten, sich verloren zu haben, mögen sich versöhnen. Dieses Lied soll dazu beitragen, die im letzten und in diesem Jahr entstandenen Gräben in der Gesellschaft zu heilen, so Conni Dietrich. In dem dazugehörigen Video möchte sie, mit Unterstützung der „Hofheimer Freiheitsboten“, Gesicht zeigen.

Hier das Video zum Lied von Conni Dietrich:

