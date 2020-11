Screenshot: Privat

Falter-Journalist Florian Klenk bedankte sich bei der Wiener Polizei für ihren Einsatz und kassierte dafür einen regelrechten Shitstorm von links-außen.

Linksextreme Nutzer reagierten auf Klenks geäußerte Solidarität mit der Polizei vielfach mit „ACAB“-Sprüchen. ACAB steht für „All Cops are Bastards“: Alle Polizisten sind Bastarde.

Tausende Wiener mussten gestern Nacht in der Wiener Innenstadt ausharren. Erst als die Behörden die Lage für ausreichend sicher bewerteten, durften sie nach Hause gehen. So musste auch die Falter-Redaktion in der Inneren Stadt ausharren. Florian Klenk berichtete noch um 4 Uhr früh seine Eindrücke:

„Es ist Dienstag, 4 Uhr 00 und das Falter-Team kann, wie Tausende andere in der Innenstadt, das Büro nicht verlassen. Wir sitzen hier, verfolgen die Nachrichtenlage, Polizisten sichern vor unserer Haustür die Straßen, Waffen im Anschlag. Nur wenige Schritte vor unserem Büro hat ein Terrorist gemordet, mutmaßlich ein Mitglied des IS.“

Nachvollziehbar, dass Florian Klenk und dessen Kollegen Dankbarkeit gegenüber der Polizei empfinden. So aber nicht für einige Linksradikale, die in Reaktion auf dessen Tweet regelrecht ausrasteten.

So reagierte eine mutmaßliche Jungpolitikerin der Sozialistischen Jugend, die sich auf Twitter mit der „Antifa“ identifiziert auf auf Klenks Beitrag:

Die Sympathisantin der „Antifa“, einer Bewegung die regelmäßig durch gewaltsame Demonstrationen und Aktionen in Erscheinung tritt, kritisiert nicht nur, dass Klenk die Polizisten nicht gegendert hat. Sie nennt ihn auch einen „Stiefellecker“, weil er die Polizisten als Helden bezeichnete.

Dass sich viele in Anbetracht des islamistischen Anschlags in Zuwanderungskritik übten (nach bisherigen Informationen haben sämtliche Täter Migrationshintergrund), rief die umstrittene „Rechtsextremismus-Expertin“ Natascha Strobl auf den Plan. Sie sorgte sich in Bezug auf den Terroranschlag vor allem darum, dass dieser zur Verbreitung von „rassistischem Scheiß“ führen könnte.

So schrieb sie auf Englisch: „F*ck jeden, der jetzt nur irgendeinen rassistischen Scheiß verbreitet. Ihr wisst gar nichts über Wien. Wien ist die Stadt der Wiener und Wiener kommen von überall aus aller Welt her.“:

Fuck everybody who is just here to spew some racist shit. You don’t know anything about Vienna. Vienna is the city of the Viennese and Viennese come from everywhere in the world. We are very proud about that and we will stand together.

— Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) November 2, 2020