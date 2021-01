Bild: Wochenblick

Trotz der behördlichen Untersagung der Großdemo sowie der als Ersatz dafür gedachten politischen Kundgebung der FPÖ wollen sich tausende Bürger am heutigen Sonntag nach Wien begeben, um ihrem Protest gegen die Politik der Regierung friedlich Luft zu verschaffen. Wir dokumentieren die wichtigsten Geschehnisse in Echtzeit.

12:15 Abgerundet wird die Übertragung neuerlich von Ex-Innenminister Herbert Kickl, der sich bei Pühringer für ihre Zivilcourage bedankte. Dies bestätige seinen Eindruck von den Beamten an der Basis: Sie wollen Menschen schützen und Bürgern helfen. An der Spitze der Regierung gehe es jedoch nur um Macht und eben nicht um Ideale.

An alle „Vertreter der Freiheit“ richtete er einen Appell: „Ihr nehmt nur Bürgerrechte war, laßt euch nicht einschüchtern. Gerade die Verbote und die haarsträubenden Begründungen sind der Beweis, dass man weiter machen muss.“ Dort, wo Menschen gegen Aufrecht aufstünden, sei Freiheit und Hoffnung – wo die Regierung sei hingegen Diffamierung und Angst. Diese regiere nur auf Druck – und diesen müsse man nun friedlich aufrechterhalten.

12:05 Daraufhin folgt im Livestream die als Mut-Polizistin bekannt gewordene Birgit Pühringer – zu sehen im Tandem mit Herbert Kickl. Für den blauen Klubchef ist dies ein guter Zeitpunkt, darauf hinzuweisen, dass sich der Protest nicht gegen die Polizei, sondern gegen die Regierung und deren Corona-Maßnahmen richte. Es sei fatal, wenn die Regierung versuche, einen Spalt zwischen Polizei und Bevölkerung hineinzutreiben und es auf Eskalation anlege.

Pühringer unterstreicht dies aus der anderen Warte: Polizeiliches Handeln sollte immer dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgen, dies sei nicht mehr der Fall. Die Beamten müssten unrechtmäßige Verordnungen durchführen – und später persönlich ihren Kopf dafür hinhalten. Die vierfache Mutter stand ebenfalls wegen ihrer Kinder auf – und erfuhr mediale Angriffe und Defamation. Die Zuschriften der Bürger waren hingegen positiv.

11:50 Im Livestream folgen Martin Rutter als wichtiger Organisator des Corona-Widerstands sowie Romana Palmetshofer, die Anmelderin der Demo „Für die Freiheit“. Palmetshofer unterstreicht die Demos als „einzige Möglichkeit, nach außen zu treten und sich Gehört zu verschaffen“. Schließlich gehe es um die Zukunft unserer Kinder.

Rutter wiederum hofft auf eine große Anzahl von Menschen, die zeigen, dass sie sich ihre Freiheiten nicht verbieten lassen. Der heutige Tag sei ein „weiterer Mosaikstein“, der zeige, dass die Regierung rücktrittsreif sei. Er sieht die Möglichkeit, heute durch einen friedlichen Spaziergang mit tausenden Menschen einen „Meilenstein“ zu setzen.

11:45 Auch der patriotische Aktivist Martin Sellner dokumentiert die Geschehnisse in seinem Telegram-Kanal wieder. Er vermeldet die Auflösung eines ersten Autokorsos am Ring: „Jedes Zeichen von Protest wird sofort von der Polizei gehandelt. Spazierengehen bis dato erlaubt.“

11:35 Als nächstes sind die Unternehmerin und Mutter Edith Brötzner und die Linzer Mut-Wirtin Alexandra Pervulesko am Wort. Brötzner verweist auch auf die untragbare Situation in den Schulen. Die Untersagung der Demo sieht sie als Offenbarungseid der Regierung: „Nun wird es offensichtlich, dass zensiert wird und die Grundrechte massiv eingeschränkt. […] Es ist reine Willkür. Die Eigenverantwortung wird den Menschen völlig genommen.“ Pervulesko lässt den Widerhall auf ihre Lokal-Öffnung Revue passieren: „Die Solidarität war überwältigend. Lasst uns endlich wieder arbeiten, bevor der Mittelstand und die kleinen Betriebe endlich in die Insolvenz gehen.“

11:30 Herbert Kickl bedauert die Zunahme der Zensur, eine de-facto-Gleichschaltung der Medien und einen Zentralangriff auf Freiheitsrechte wie die Versammlungsfreiheit. Jetzt gelte es, Zeichen zu setzen, dass es auch eine Oppositionspartei gebe, die sich der Sorgen der Menschen annimmt. Dabei gehe es nicht um Vereinnahmung, sondern darum, eine Bühne zu bieten. Denn Politik heiße, den Menschen zu dienen. Denn: „Wer schweigt, stimmt zu, aber Zustimmung ist das letzte bei dieser Situation.“

11:30 ff. Der Livestream der Redner der verhinderten Demo ist jetzt online auf der Facebook-Seite des Wochenblick. Natürlich können Sie ihn auch bequem hier in unserem Ticker anschauen.

Polizeikontrollen auf Einfahrtswegen

11:25 Auch am Hietzinger Kai werden aus anderen Bundesländern anreisende Busse von eine großen Anzahl von Polizisten kontrolliert. Gehen Sie davon aus, dass dies auf allen Einlasswegen passieren kann und planen Sie – sofern noch möglich – eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde mehr Zeit ein.

11:15 Wichtige Info für alle Anreisenden: In Auhof auf der Westeinfahrt nach Wien findet eine große Polizeikontrolle statt. Wir raten, die mitgeführte Maske auch zu verwenden – insbesondere wenn Sie sich in einer Fahrgemeinschaft oder in einem Bus befinden. Einzelne Busse werden bereits von einem Großaufgebot kontrolliert, teilweise werden die Insassen einzeln kontrolliert. Laut unseren Informationen sind die Beamten dort derzeit aber freundlich und agieren mit Augenmaß

Da die Verordnung des Gesundheitsministeriums das Tragen von Masken in Taxis, Bussen und Fahrgemeinschaften vorschreibt: Bleiben Sie ruhig und bieten Sie den Beamten keinen Anlass, Ihnen die Anreise zu verweigern. Wir empfehlen zudem Besonnenheit – kennen Sie Ihre Rechte und lassen Sie sich weder einschüchtern noch ausfratscheln. Treten Sie den Beamten möglichst freundlich entgegen – diese sind nur Befehlsempfänger.

Etliche am Weg in die Bundeshauptstadt

10:55 Unser Reporterteam auf Achse traf bei der Anfahrt auf einer Raststätte in Niederösterreich auf zahlreiche motivierte Menschen, die sich auf der Anreise nach Wien befinden. Ganze Reisebusse sind am Weg: Die Bürger sind erbost über die Verbote, aber die Stimmung ist positiv. Immer wieder erspähen wir auch Autos mit rot-weiß-roten Fahnen. Zahlreiche Menschen dürften sich durch die Verbote also nicht von friedlichen Protesten abhalten lassen.

10:45 Wir beginnen mit unserer Berichterstattung zu den heutigen, losen Protesten in Wien. Erster Fixpunkt wird gegen 11.30 Uhr ein Livestream sein, bei dem die Redner der verhinderten Großdemo gesammelt sprechen werden. Sie finden Ihn auf fpoe.at, auf der Facebook-Seite von Herbert Kickl – sowie natürlich hier bei uns beim Wochenblick.