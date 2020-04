Symbolbild: Wikipedia / Simon Legner / cc-by-sa-4.0

Der 20. April ist Adolf Hitlers Geburtstag. Das ist historisch gesichert. Um Adolf Hitlers Privatleben ranken sich viele Mythen. Mal soll er Meth-abhängig gewesen sein, mal schwul und obendrein soll er eine Vorliebe für Walt Disneys Zeichentrickfilme gehabt haben. Wie gern aber mochte Hitler Eiernockerl? Und wieso können einen Eiernockerl in Österreich die Existenz kosten?

Ein Kommentar von Bernadette Konrad

Hobby: Existenzen vernichten

World of Warcraft und Clash of Clans waren gestern. Der politisch extreme Österreicher spielt am 20. April „Eiernockerlgate“, ein Spiel für Alt und Jung. Linksradikale mit zu viel Tagesfreizeit durchstöbern von früh bis spät Facebookprofile, legen sich auf Twitter auf die Pirsch auf der Jagd nach vermeintlichen Geburtstagsgrüßen und üben sich in der Entschlüsselung von Nazicodes. Wer ein FPÖ-Mitglied aufspüren kann, das ein Foto von Eiernockerln postet, hat gewonnen. Das FPÖ-Mitglied verliert daraufhin seine Parteimitgliedschaft und manchmal auch, wie im diesjährigen Fall eines burgenländischen Polizeibeamten, seinen Job. Also seine Existenz. Wegen Eiernockerln.

Eiernockerl sind laut einer Umfrage eines der zehn beliebtesten österreichischen Gerichte.

Vor allem in ostösterreichischen Traditionsgasthäusern sind die Nockerl von kaum einer Speisekarte wegzudenken. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass im Zeitalter der Sozialen Medien, in dem jeder über ein Smartphone verfügt, Fotos von dieser Speise ins Internet gestellt werden.

Verfassungsschutz ermittelte

Doch woher rührt dieses (Schau-)Spiel rund um die Eiernockerl? Seit wenigen Jahren gelten sie als Adolf Hitlers Lieblingsessen. Eine diesbezügliche Online-Recherche verweist erst einmal ausschließlich auf österreichische Plattformen aus dem linksradikalen Milieu. Die sich wiederum berufen sich auf die angebliche Aussage eines Neonazis und Holocaustleugners.

Wikipedia verlinkt in seinem Beitrag über Eiernockerl auf einen Bericht von Florian Klenk 2017 im Falter. Darin berichtet Klenk aufgeregt von einer Polizeikantine, in der am 20. April Eiernockerl serviert wurden. Daraufhin ermittelte sogar der Verfassungsschutz – ohne Ergebnis. Das ist wenig verwunderlich.

Es gibt keinen historischen Hinweis auf die Vorliebe Hitlers für Eiernockerl.

In Zeitzeugenberichten werden viele Gerichte als Lieblingsspeise des nationalsozialistischen Führers kolportiert. In mehreren Chroniken finden sich: Leberknödel, gefüllte Tauben und Erdäpfelpuffer – von den berühmten Eiernockerln keine Spur.

Mainstream-Medien beteiligen sich fleißig

Eiernockerlgate bleibt damit – umso mehr – ein absurdes Schauspiel auf der Grundlage eines Gerüchts. Dessen einzige Quelle ist die fragwürdige Rechercheplattform des ehemaligen Grünen Abgeordneten Karl Öllinger. Egal wie absurd das alles auch anmuten mag, ist diese Folge fehlender Recherche auch tragisch, wenn man bedenkt, dass – befeuert von österreichischen Tageszeitungen, die diesen Hoax mittragen – so manch einer seine Existenzgrundlage deswegen verliert.