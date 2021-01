Bild: Twitter

In den letzten Tagen berichteten wir, dass sich die Menschen in den Ländern, die von den Lockdowns der Corona-Politik betroffen sind, nach und nach anfangen zu wehren. Nach Italien und Polen folgten am Sonntagabend die Niederlande. In Italien und Polen öffneten Tausende Geschäftsinhaber wieder ihre Läden, da sie die Einnahmen dringend brauchen, um zu überleben. Es waren zu viele, um sie von der Polizei wieder schließen zu lassen, daher blieben sie geöffnet. Während die Unternehmer in anderen Lockdown-Ländern noch darauf hoffen, dass ihnen die Regierung, die ihren Unternehmen grundlos die Beine gebrochen hat, jetzt mit Corona-Hilfen unter die Arme greift, brannten auch in den Niederlanden die ersten Barrikaden.

Überall in Europa wachen die Menschen auf und begreifen, dass ihre Zivilisationen bewusst zerstört werden sollen, das alles einem Plan folgt – der UN Agenda 2030, die von dem 1938 in Ravensburg geborenen Klaus Schwab („The Great Reset“) stammt. Klaus Schwab und sein Weltwirtschaftsforum geben die Richtung vor, die Länder zu gehen haben. Dabei rechnet er zerstörte Existenzen bewusst ein.

Auch die Dänen haben das scheinbar verstanden, dass ihre Unternehmen gezielt in die Pleite getrieben werden sollen, damit Klaus Schwabs Träume wahr werden. In Kopenhagen gingen die Menschen mit Fackeln auf die Straße, um sich gegen die Politik, die auch dort vom WEF bestimmt wird, zu wehren.

Anti-lockdown protests break out in Copenhagen, Denmark. pic.twitter.com/ZajlrnEEXZ — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 25, 2021

🇩🇰 D’énormes manifestations de verrouillage anti-coronavirus à #Copenhague, au #Danemark aussi ce week-end, les gens en ont assez! pic.twitter.com/XrSeYgDvEK — Tracy (M🖤) (@Tracy19M) January 24, 2021

Demonstrators march with a banner reading “Black-clad resistance” during a protest march organised by radical group “Men in Black Denmark” against restrictions introduced by the Danish government during Covid-19 pandemic, in Copenhagen on January 23, 2021. (Mads C. Rasmussen/AFP) pic.twitter.com/x4ODjiGnEk — SIBOMANA Jean Bosco (@sibomanaxyz987) January 25, 2021

Anti lockdown protest in Denmark pic.twitter.com/Bz52pUGQxm — Shanna Deplorable Domestic Terrorist (@Shanna37flint) January 25, 2021

On the same weekend, Denmark and the Netherlands see major protests against the lockdown laws. https://t.co/2WyCW3F7Ks — Niall Bradley (@Niall_Bob) January 25, 2021

Most likely, similar protests will erupt throughout £urope. Let me remind you that this is already happening in Denmark, Belgium, the Netherlands, Spain, Russia, the USA, Tunisia, England, Germany, India but in different way. pic.twitter.com/lGb7fSp3II — Diaz (@Momudin_Popuut) January 25, 2021

Dekadenz in Reinform:

Klaus Schwab entspannt derweil bei klassischer Musik

Der ein oder andere mag sich vielleicht an den Stanley Kubricks Kultfilm A Clockwork Orange erinnern. In dem Film wird Gewalt ästhetisiert. Mit irritierender Selbstverständlichkeit wird bei gewalttätigen Handlungen heitere klassische Musik unterlegt. Während am Sonntagabend Menschen auf den Straßen der Niederlande gegen die brutale Gewalt der Staatsmacht gegen die Lockdowns und für ihre Freiheit kämpften, veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum ein Streichkonzert „See Me: A Global Concert“.

Vom 25.- 29. Januar, also ab heute, trifft sich die bestimmende Elite wieder zur Davos-Agenda. Die Reichen und sich übermächtig Fühlenden des WEF genießen den Zerfall der Zivilisationen mit klassischer Musik untermalt! Das Leid der Opfer berührt Klaus Schwab und seine Agenda nicht im Geringsten. Sehen Sie sich die Bilder aus Dänemark und den Niederlanden an und behalten Sie im Hinterkopf, dass in sämtlichen Ländern Menschen aktuell um ihre Existenzen kämpfen. Gleichzeitig hört man beim Weltwirtschaftsforum klassische Musik. Während die Proteste liefen, veröffentlichte man das folgende Video:

Unweigerlich stellt sich die Frage, ob Superreiche über dem Gesetz stehen? Wie ist möglich, dass diese Herrschaften ganz offen davon reden können, dass sie Demokratien und Kapitalismus abschaffen wollen, ohne dass in irgendeinem Land die Justiz darauf aufmerksam wird? Stattdessen verfolgt der Verfassungsschutz diejenigen, die auf den Straßen für Friede, Freiheit und Demokratie demonstrieren, Medien und Politik denunzieren diese Menschen als „rechtsradikal“.