Nie wieder rat- & sprachlos: Experte Dr. Braun lehrt die Rhetorik-Kniffe für alle verständlich!

Mindestens ebenso wichtig wie eine Botschaft ist die Art und Weise, wie sie dem Publikum präsentiert wird. Dass gute Redekunst aber keine Hexerei ist, zeigt der Kommunikationsexperte Dr. Roman Braun in seinem Buch „Die Macht der Rhetorik“.

Das rechte Wort zur rechten Zeit

Der 320 Seiten starke Ratgeber gilt als Standardwerk und befindet sich bereits in der fünften Auflage – aus gutem Grund. Denn, wie der Autor bereits in der Einleitung feststellt: „Unser eigenes Lebensglück wird bestimmt durch das rechte Wort zur rechten Zeit.“ Das spannende daran: Das Buch ist kein abstraktes Theoriewerk – es bezieht sich auf die tägliche Praxis, etwa im Beruf oder bei Vorträgen.

Detailliert schildert Braun in seinen Kapiteln alle Aspekte des „guten Redens“ anhand anschaulicher Beispiele. Von der Vermeidung von Anfängerfehlern über die Findung der richtigen Redeart für den richtigen Anlass, die Rolle von Sach- und Emotionsargumenten bis zur Beeinflussung eines Publikums durch psychologische Kniffe: Braun präsentiert sie so, dass auch aus Laien mit Lampenfieber gekonnte und gefeierte Redner werden.

Psychospielchen der Mächtigen erkennen

Besonders spannend daran ist, dass die Analysen und Tipps zwar auf den Alltag abzielen – aber auf verschiedenen Ebenen wirken: Der interessierte Beobachter erkennt dadurch sowohl die Psychospielchen der Mächtigen als lupenreine Rhetorikkniffe als auch Verbesserungsvorschläge für jegliche Kommunikation mit Mitmenschen.

Das Verknüpfen großer Reden der Menschheit mit jedermann geläufigen Mustern ist bereits eine Stärke, die seiner Expertise zu viel Anerkennung im maßnahmenkritischen Lager verhalf, hier im Buch kommt sie in Reinkultur vor. Sogar an typische Angriffe seitens des Publikums oder Diskussionspartnern hat er gedacht – und erklärt Ihnen, wie Sie diese parieren. Praktisch ist die Zusammenfassung am Ende der Kapitels: So ist das Buch auch als Nachschlagewerk in der Praxis nützlich.

