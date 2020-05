Bild: Bill Gates/Wikimedia, Kuhlmann, MSC, CC BY-SA 3.0 de; Screenshot/Youtube; Pixabay; Bildkomposition "Wochenblick"

Auf Youtube polarisiert Microsoft-Milliardär Bill Gates mit einem Werbevideo für die Corona-Impfung. Um den Shitstorm zu stoppen, hat die Welt die Kommentarfunktion deaktiviert.

Jetzt erteilen die User stattdessen Daumen, die nach unten zeigen.

Hintergrund: Seit Wochen herrscht im Netz ein wilder Streit um die Gates-Foundation. Bill Gates hat bereits 250 Millionen Dollar in die Impfstoff-Entwicklung investiert. Kritiker vermuten, dass der Milliardär aus Macht- und Profitinteresse handelt.

„What we see here is a revolving-door policy between philanthrocapitalism, Big Pharma and government agencies, all working to promote the global immunisation agenda, with massive profit for Big Pharma members associated with #BillGates, the #WHO, #UNICEF, and world governments“

— Zakharchenko (@FecundStench) May 7, 2020