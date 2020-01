Bild: Pixabay

Neue Eskalation im Iran-USA-Konflikt! Laut Berichten von Al-Jazeera, hat die iranische Regierung verkündet, dass eine zweistellige Anzahl an Boden-Boden-Raketen von den iranischen Revolutionsgarden auf die Ain al-Assad-Luftwaffenbasis im Irak abgefeuert wurden, auf der US-Soldaten untergebracht seien.

Es soll unter den amerikanischen Soldaten bereits mehrere Tote geben. Die Luftwaffenbasis soll in Flammen stehen.

Von Iranischer Seite werden laut einem als „Friedens-Imam“ bekannten Friedensaktivisten jedoch auch Fake-News verbreitet, auf die sich viele internationale Journalisten berufen. So sollen Bilder eines alten Angriffes auf die al-Assad-Basis verwendet worden sein. Die Quellenlage bleibt vorerst ungenau.

FAKE PHOTO! NOTICE THE HASHTAG BEING USED. #عين_الأسد which is the Arabic translation of Ain Al Assad Base. It’s in Arabic (the language spoken in Iraq). Most journalists depend on Arabic sources instead of waiting for the English translations. See my pinned tweet. https://t.co/a0dQEqFq8G

— Imam of Peace / Pray for Peace… (@Imamofpeace) January 8, 2020