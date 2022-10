Bürger rüttelt mit Brief auf: Wir müssen uns Eliten-Plänen entgegenstellen!

Hintergrund: swiss-image.ch/Johanna Flubacher/World Economic Forum, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0; Gates: Governor Tom Wolf from Harrisburg, PA, CC BY 2.0; Von der Leyen: © European Union 2022 – Source: EP, CC BY 4.0; Schwab: World Economic Forum, CC BY-SA 2.0 (alle drei Wikimedia Commons); Frau mit Megaphon: Freepik; Collage: Wochenblick