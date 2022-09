Ein Trauerspiel zur Ablenkung

Für die Mainstream-Medien waren das Ableben von Königin Elisabeth sowie die anschließenden Trauerfeierlichkeiten willkommene Ereignisse, um nicht zu viel über die Probleme im eigenen Land berichten zu müssen.

Wochenlang und seitenweise wurden die Österreicher über das Leben und den Tod einer ausländischen Monarchin beglückt, während die Proteste der Bevölkerung gegen Teuerung und Energiesparmaßnahmen und damit auch die berechtigte Kritik an unserer einfallslosen Regierung auf vergleichsweise wenige Berichte zusammenschrumpften – der Queen sei Dank! Wohl deshalb ließ die türkis-grüne Regierung alle Flaggen an öffentlichen Gebäuden auf Halbmast setzen, was – bei allem Respekt für Elisabeth – die österreichische Bevölkerung doch sehr verwunderte.

Bejubelung der Windsors durch Mainstream

Denn während die Habsburger von einem Großteil der Menschen in diesem Land nach wie vor nur geduldet werden, werden die Windsors von unseren regierungshörigen Medien bejubelt und glorifiziert. Aber österreichische, patriotische gesellschaftliche Gruppierungen, die ihre Heimat lieben und zur Republik stehen, werden – wenn die Mainstream-Journaille sie nicht ohnehin ignoriert – in bewährter Manier heruntergemacht. Wie passt das zusammen? Gar nicht, meinen viele Österreicher, weshalb die klassischen Medien rapide an Leser verlieren. Dafür boomen alternative Zeitungen wie der Wochenblick.