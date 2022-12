Lockdown-Proteste in China: Gute Diktatur, böse Diktatur?

Zwei Winter lang faselte die Systempresse über die bösen Schwurbler, die sich partout nicht dem weisen Diktat der Eliten fügen & mit Demos alle in Geiselhaft nehmen. Egal wohin man blickte: Die Hetze gegen mutige Bürger, die friedlich für ihre Freiheit auf die Straße gingen, schien kein Ende zu nehmen.

Man fantasierte sich ganze Rudel von Rechtsextremen herbei, einzig freie Medien wie „Wochenblick” rückten das üble Narrativ wieder gerade, weil wir keine Mühe scheuten & uns mit dem Protest auf der Straße solidarisierten; dafür galten auch wir als “böse”.

Nun hat auch jenes Land, in dem der weltweite Corona-Terror der Mächtigen seinen Ausgang nahm, den Bogen überspannt: In China toben inzwischen die größten Proteste seit Jahrzehnten, was in westlichen Medien plötzlich positiv rezipiert wurde. Nun schreiben sie plötzlich über mutige Bürger, die übergriffigen Granden die Stirne zu bieten wissen.

In China sind Corona-Proteste plötzlich legitim

Wenn Polizisten als Prellbock gegen den Ärger des Volkes eingesetzt werden, ist’s nicht mehr das Gebot der Stunde, sondern ein Indiz für eine Diktatur. Die Blase, die lange Zeit mit Sehnsucht auf die “Zero-Covid”-Politik in China schielte, will damit nichts mehr zu tun haben – eine Kehrtwende ohne jedes Risiko.

Als es hierzulande darum ging, als vierte Macht den Eskapaden der Regierung Einhalt zu gebieten, gefiel man sich stattdessen in unkritischer Wiedergabe ihrer Propaganda und erfand selbst Schauermärchen über Leichenberge in Spitälern, um die Impfpflicht heraufzubeschwören. Aber das Volk hat das nicht vergessen & weiß, wer es zwei Jahre lang dreist belog.