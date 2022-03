Realitäts-Check für die Journaille: Einwanderer kritisieren Ukraine-Propaganda

Wer sein Brot beim Staatsfunk verdient, steht ohnehin nicht im Ruf überbordender Bürgernähe. Den Beweis der These trat nun erneut ORF-Erklärbär Hanno Settele an. Anders als beim letzten Mal, als er impfkritische Pfleger als „Dummfratzen, Schwurbler:innen, Arschlöcher“ titulierte, suchte er immerhin eine Gesprächsbasis mit dem Fußvolk.

Er verließ das angesagte Wiener Bobo-Viertel, um am Bolzplatz die Einordnung von Migranten zum Ukrainekrieg einzuholen. Dort stellte er fest: Diese können mit einseitiger Dauerbeschallung nichts anfangen. Dass auch sie den Systemmedien nichts mehr glauben, schockiert ihn: „Und das von Menschen, die teilweise schon seit 20 Jahren in Frieden hier leben, weil in ihrem Herkunftsland Krieg herrschte. Schon interessant, diese Denkweise.“ Der belehrende Ton schwebt dabei immer in der Luft: Da versucht man Menschen, die in unser Land kommen, zuerst wie rohe Eier zu behandeln, dann mit Propaganda zu beschallen – und wundert sich am Ende, wieso sie einfach nicht die politisch-korrekte Meinung, die man für sie vorkauen wollte, besitzen.

Wer Abseits der Herde steht, ist böse

Diese undankbaren Ausländer, die mit der polit-medialen Kriegstreiberei nichts zu tun haben wollen, vielleicht gerade durch eigene Erfahrung kein Interesse an einer Einheitsmeinung haben! Einwanderer sind ihnen nur dann lieb, wenn sie brav die „richtigen“ Parteien wählen, keine lästigen Fragen stellen; als „edle Wilde“, die dankbar lächeln und winken. Aber wehe, sie scheren aus: Dann sind sie kein Liebkind mehr, sondern fünfte Kolonne des jeweils aktuellen Teufels …