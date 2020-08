Symbolbild: Polizeieinsatz; Quelle. Freepik

Am Montagabend stach ein 50-jähriger Afghane in einer Wohnung in Wien-Penzing auf eine 43-jährige Frau ein. Dann warf er die Tatwaffe aus dem Fenster und sprang nach. Sein Opfer konnte gerettet werden, doch der Täter schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

Die Menschen in Wien sind schockiert. Die blutigen Übergriffe durch Fremde an Frauen nehmen kein Ende. Diesmal ging ein Afghane in Wien-Penzing mit dem Messer auf eine Frau los. In welcher Beziehung die Personen zueinander stehen ist noch nicht geklärt. Die Frau wurde vielfach schwer verletzt, laut Boulevardmedium „Heute“ war ihr Körper „mit Messerstichen übersät“.

Werbung

Täter bei Fenstersprung lebensgefährlich verletzt

Als die Polizei-Sondereinheit WEGA die Wohnung stürmte, versuchte der Afghane durch das Fenster die Flucht anzutreten. Was er vielleicht nicht bedacht hatte: Die Wohnung befand sich im zweiten Stock. Der Aufprall war hart. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Messerstecher ins Krankenhaus eingeliefert. Auch sein Opfer wurde schwer verletzt.

Opfer wird überleben

Inzwischen gaben die Ärzte Entwarnung: Die Frau, die unter anderem einen Bauchstich erlitten hatte, wäre außer Lebensgefahr. Beim Angreifer ist es noch unklar, ob er durchkommen wird. Sollte er als Invalide enden, wird ihn der heimische Steuerzahler wohl bis zu seinem Lebensende zu versorgen haben – so will es das Gesetz. Es ist nicht auszuschließen, dass Linke nun eine Debatte über Polizeigewalt anzetteln, denn ohne das Eingreifen der Beamten hätte der Messermann ja nicht flüchten müssen.