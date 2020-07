Am vergangenen Wochenende kam es in Steyr wieder zu einem äußerst brutalen Vorfall – dutzende Personen mit Migrationshintergrund attackierten die Polizei. Für die FPÖ ist klar: Hier ist umgehendes Handeln erforderlich. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner bietet Hilfe bei der Ausreise an. Klubobmann Herwig Mahr prangert „tatenloses Zusehen“ von linker Seite aus an.