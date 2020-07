Bild: Pexels.com

Nach den Unruhen in Stuttgart und Frankfurt ist nun auch Köln wieder in den Negativ-Schlagzeilen. Eine zusätzliche Hundertschaft der Polizei wurde am Wochenende dazu eingesetzt, um die öffentliche Ordnung zu erhalten. In der Nacht zum Sonntag eskalierte dies zu einer Straßenschlacht mit rund 150 Angreifern.

Gegen 2.30 Uhr gingen Anzeigen bei der Polizei ein. Eine etwa 150-köpfige Personengruppe würde „lautstark“ am Rheinboulevard feiern. Bei Eintreffen der Sicherheitskräfte bekamen diese laut Polizeibericht eine „hohe Aggressivität und Distanzlosigkeit“ zu spüren. „Aus der Gruppe heraus beleidigten einige die Einsatzkräfte in Fäkalsprache und bewarfen sie mit Flaschen.“

Niedergeschlagen, auf den Kopf getreten, in den Rücken gestochen

Knapp zuvor war ein 45-jähriger Mann mutmaßlich deutscher Herkunft am Hildeboldplatz umgeboxt, auf den Kopf getreten und in den Rücken gestochen worden. Ein nicht näher benannter 18-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen, das schwer verletzte Opfer ins Krankenhaus gebracht.

Hundertschaft zur Party-Befriedung

Die Polizei hatte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit eine zusätzliche Hundertschaft zur Kontrolle der „Party-Hotspots“ eingesetzt. Dabei wurde die Schaafenstraße ohne größere Zwischenfälle geräumt, nachdem Lautsprecher-Durchsagen hinsichtlich der durch Corona bedingten Wahrung von Abständen ignoriert wurden.

Beamter nach Einsatz dienstunfähig

Weniger glimpflich verliefen Polizeieinsätze am Donnerstagabend. Dabei wurden Kölner Beamte bei mehreren Gelegenheiten beschimpft und tätlich angegriffen. Bei einem Vorfall in der Notaufnahme des Krankenhauses Mernheim randalierte ein 41-Jähriger dermaßen, dass ein Beamter einen schweren Biss in die Hand erlitt, einem anderen wurde das Gesicht zerkratzt. Einer der beiden war nach dem Vorfall dienstunfähig.

Deutsche Medien relativieren

Deutsche Medien überschlagen sich wieder in der Relativierung der Herkunft der Gewalttäter. So titelte „RND“: „Partygruppe soll in Köln Polizisten attackiert haben.“ Und in „focus“ ist zu lesen: „Party-Meute attackiert Polizisten“. Deutschland hat also nach Meinung der Mainstream-Medien ein Party-Problem und keines mit gewaltbereiten Jugendlichen mit Migrationshintergrund.