Bild: Giannis Papanikos / AP / picturedesk.com

Griechenland will rasch ein geschlossenes Migrantenzentrum für illegal ins Land Gekommene auf dem Festland in Betrieb nehmen. Von dort sollen sie per „Express-Abschiebung“ in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden, kündigte das Ministerium für Einwanderung und Asyl an.

Die „Express-Abschiebung“ betrifft rückwirkend all jene, die seit vergangenem Sonntag illegal, ohne Registrierung, entweder über Evros oder die Inseln ins Land gekommen sind. Wie angekündigt, werden Asylverfahren einen Monat lang ausgesetzt. Insbesondere sollen Afghanen ohne Schutzstatus rasch rückgeführt werden. Deren Zahl ist besonders hoch.

Kaum Syrer unter Migranten

Ein Korrespondent des Nachrichtenportals Skai berichtete jetzt von der türkischen Seite der Grenze, aus der Region Pazarkule bei Kastania Evros: er habe dort mit über 40 Personen vor der Kamera und mit 200 Personen informell gesprochen. Nur vier von ihnen seien aus Syrien gewesen, konkret aus Aleppo bzw. Damaskus. In Pazarkule gebe es ein derzeit noch informelles Camp und einen Markt, wo Wasser, Lebensmittel, etc. verkauft werden. Laut türkischen Behörden soll daraus eine reguläre Einrichtung werden.

Türkische Propaganda

12.000 Menschen warten im türkischen Grenzgebiet, täglich kommen weitere, berichtete der Journalist. Obwohl viele vergeblich versuchten, illegal über die Grenze zu kommen, bleiben sie trotzdem. Wegen der türkischen Propaganda, die ihnen vorgaukelt, schon über 100.000 Migranten seien nach Griechenland gelangt. Am Dienstag verhinderten die Griechen 1.500 illegale Grenzübertritte.

Video zeigt Attacken türkischer Polizei

Mittlerweile ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie eine Truppe türkischer Polizisten Tränengas und Rauchbomben in Richtung griechischer Sicherheitskräfte abfeuert. Der Vorfall ereignete sich 40 Meter von der Grenze entfernt.