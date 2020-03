Bild: iStock, TeamDAF

Während es weltweit rund 100.000 bestätigte Covid-19 Fälle gibt und auch die österreichische Bundesregierung am Dienstag ein drastisches Maßnahmen-Paket im Umgang mit dem Coronavirus verkündete, scheint die Türkei ein medizinisches Wunder zu erleben.

Die Word-Health-Organisation bestätigt, dass 101 Länder derzeit vom Virus betroffen sind. Darunter der gesamte mittlere Osten. Einzig die Türkei scheint bislang verschont geblieben zu sein …

Offene Grenze mit Krisen-Iran

Für viele Experten klingen die Berichte der Türkei sehr unglaubwürdig. Neben einem der größten Flughäfen der Welt hat das Land noch immer eine offenen Grenze mit dem Iran, welcher selber von einer Corona-Epidemie geplagt ist.

Das es in Wahrheit längst einen Ausbruch in der Türkei gibt, kann nach Meinung vieler Experten nicht mehr geleugnet werden. Soziale Medien seien voll mit Bildern und Videos von infizierten Menschen. Auch in den kurdischen Gebieten der Türkei melden Aktivisten bereits mehrere Ausbrüche des Corona Virus, allerdings kann dies weder bestätigt noch dementiert werden.

Kommt Covid-19 mit Migranten?

Angesichts der Situation an der türkis-griechischen Grenze gewinnt diese Ungewissheit noch weiter an Brisanz. Wie viele der Migranten, die Erdogan nach Europa lotsen will, sind mit Covid-19 infiziert?

