Flucht nach der Flucht: Immer mehr Migranten tauchen unter

In dem Asylgroßquartier in Leoben sind seit November 2021 insgesamt 1665 Männer aufgenommen worden, wie das Innenministerium in einer Anfragebeantwortung bekanntgab. Allerdings sind von ihnen bis jetzt 266 einfach untergetaucht. Für die Regierung aber offenbar kein Grund zur Sorge…

Nicht nur, dass beim Schutz der Grenzen völlig versagt wird und tausende Migranten illegal einfach nach Österreich einwandern. Auch können sich diese dann offenbar völlig unkontrolliert im Land bewegen und auch einfach untertauchen. Sie seien “als unbekannt abwesend gemeldet und haben sich dem Verfahren entzogen”, so das Innenministerium im schönsten Amtsdeutsch. Häufig suchten in Leoben übrigens Afghanen ihr Heil in der Flucht – von 159 sind 81 verschwunden.

500 Euro Bonus für Asylanten und Häfn-Brüder

Und diese Zahlen betreffen nur ein Großquartier für sogenannte Flüchtlinge in Österreich. Dass dann die Regierung die 500 Euro Klimabonus auch für Asylanten auszahlen will, obwohl diese sich in Vollversorgung befinden, Quartier, Essen, Energie etc. ist alles enthalten und sie haben dafür keine Ausgaben, erscheint in diesem Zusammenhang gleich in einem ganz anderen Licht. Ist es eventuell der Versuch, die Abgängigen wieder zur Rückkehr ins Quartier zu ködern? Oder ist es einfach nur Unfähigkeit – denn auch Gefängnisinsassen sollen ja den Bonus von 500 Euro erhalten. Und da sind hoffentlich weniger abgängig.