Wie uns mehrere Augenzeugen berichten, fand am vergangenen Samstag im Palais Kaufmännischer Vereinshaus in Linz eine große türkische Hochzeit statt. Auch im Zuge dieses Events soll es zur Weitergabe von SARS-CoV-2 Viren gekommen sein – sprich der nächste Corona-Cluster bahnt sich an. Die meisten Beteiligten hüllen sich in Schweigen.

Die Recherchen zu dem Vorfall stehen erst ganz am Anfang, aber so viel gilt als sicher: Am Samstag dem 19. September wurde im Palais Kaufmännisches Vereinshaus an der Linzer Landstraße eine prunkvolle Hochzeitsveranstaltung gefeiert.

Keine Corona Sicherheitsmaßnahmen?

Dabei sollen nicht nur deutlich mehr Personen teilgenommen haben, als in der gültigen Covid-19 Verordnung vorgeschrieben wurde, es wären laut mehreren, gleichlautenden Berichten von Augenzeugen auch keinerlei Sicherheitsmaßnahmen wie Abstand oder Masken feststellbar gewesen.

Oft enger Körperkontakt …

Bei türkischen Hochzeiten werden nicht nur zahlreiche Verwandte und Freunde eingeladen, sondern auch viele Herzlichkeiten ausgetauscht. Das ist selbstverständlich ein Zeichen der Lebensfreude an einem so großen Tag – nur im Rahmen der so genannten Corona-Krise leider auch hochproblematisch.

Stellen zum Contact-Tracing bereits aktiv

Nun kam uns zu Ohren, dass Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums alle möglichen Personen rund um den Veranstaltungsort anrufen. Es wäre im Rahmen der Veranstaltung zu einigen Covid-19 Fällen gekommen, nun soll die weitere Verbreitung mittels Contact-Tracing verhindert werden.

Gab es eine Genehmigung?

Über die Veranstalter des Festes sind noch keine neuen Informationen verfügbar. Ebenso ist nicht geklärt, ob für die anwesende Personenzahl eine gültige Genehmigung der Behörden vorlag. Wochenblick wird an der Sache weiter dranbleiben – wenn Sie sachdienliche Hinweise haben, kontaktieren Sie bitte unsere Redaktion.