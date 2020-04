Bild: Florian Schroetter / EXPA / picturedesk.com

Am Montag stand der Festakt zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung am 27. April 1945 an. Die Gardisten mussten dafür Gesichtsmasken in den Farben der Republik tragen.

Darauf hagelte es die unterschiedlichsten Reaktionen: Von Applaus für eine kleine patriotische Geste über Ärger, dass Land und Heer damit verspottet würden, bis hin zu Linken, welche sich an dunkle Zeiten erinnert fühlten, war alles vertreten.

Werbung