Ein singender Elvis-Imitator in Großbritannien war völlig geschockt, nachdem Polizisten in sein Haus stürmten, da sie dachten, in der Wohnung würde gegen Corona-Regeln verstoßen. Der Mann war jedoch alleine und ziemlich wütend.

Im Video, das viral geht, sieht man einen Mann mit Kopfhörern, der mit dem Rücken zur Tür zu einem Elvis-Track mitsingt. Als er jemanden hinter sich bemerkt, willl er sich zunächst instinktiv auf den Eindringling stürzen, erkennt dann jedoch, dass es sich um einen maskierten Polizisten handelt. Nachdem der Uniformierte den Mann angeschrien hat, die Musik auszuschalten, betreten zwei weitere Polizisten den Raum.

🚨🚨🚨police force entry into a guys home to break up a suspect party. When all he was doing was trying to entertain people as an Elvis impersonator, what is wrong with 2020. I think he’s alone….🚨🚨 pic.twitter.com/PFJnepAzG2

— Ninnyd 🇬🇧❤️🇺🇸 Waiting~4~the Revolution (@ninnyd101) November 25, 2020