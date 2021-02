Bild: zVg

Auch die Lage der oberösterreichischen Musiker, die seit März vorigen Jahres nicht mehr auftreten können, spitzt sich zu. Dabei hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, auch ohne öffentliche Auftritte im Lockdown Geld zu verdienen.

„Dabei hätte nur der ORF mitspielen und den Anteil der österreichischen Musik in den Programmen erhöhen müssen“, sagt die Vizepräsidentin des Österreichischen Komponistenbundes, Hanneliese Kreissl-Wurth, für alle Textautoren, Komponisten und Interpreten.

Denn nach wie vor ginge der Löwenanteil der Tantiemen ins Ausland, was auch die Kaufkraft im Land schwäche. Aus diesem Grund will der Manager einer bekannten heimischen Musikgruppe mit Betroffenen demnächst zur AKM pilgern, um dort zu besprechen, was man tun sollte, weil es so nicht weitergehen könne. Das Ergebnis dieser Beratungen wolle man dann der Öffentlichkeit präsentieren.

Dass bei den Gesprächen „mit den Schlafmützen der AKM“ viel herauskommt, glaubt Kreissl-Wurth nicht. Allerdings beurteilt auch sie die Situation der heimischen Musikschaffenden als „katastrophal“ und hofft auf eine schnelle Beendigung dieses Zustandes.

Der Musiker und Tonstudiobetreiber Florian Daxner aus Gmunden hat in den letzten zwölf Monaten keinen einzigen CD-Produktionsauftrag an Land gezogen. Sonst seien es etwa zwei bis drei pro Jahr.

Auch die Produktionen der Playbacks, die die Künstler für ihre Bühnenauftritte benötigen, seien bei ihm auf null geschrumpft. Daxner wie auch Kreissl-Wurth kennen viele Musiker, die mangels Auftrittsmöglichkeiten jetzt als Krankenpflegehilfskräfte, als Verkäufer in einem Getränkemarkt oder für eine Security-Firma arbeiten. Für kreative Menschen sei dies besonders schlimm!