Screenshot: Twitter/@SVNewsAlerts

Nicht nur in Frankreich treiben die islamistischen Feinde der Meinungsfreiheit ihr Unwesen. Auch im berüchtigten Berliner Bezirk Neukölln gaben am Donnerstag, nach dem islamistischen Anschlag von Nizza, islamische Fundamentalisten ihren Hass auf Frankreich preis. Videos zeigen, wie die wütenden Islamisten „Allahu Akbar“ skandieren.

Mit dem Bekenntnis zur Meinungsfreiheit und zu kritischen Karikaturen, die auch den islamischen Propheten Mohammed abbilden können, hat Frankreich den Hass der islamischen Welt auf sich gezogen. In den islamischen Staaten wird seither zum Boykott französischer Produkte aufgerufen, der türkische Präsident Erdogan tobt und alleine am Donnerstag verübten Islamisten gleich drei Anschläge auf Franzosen.

Die Welle des islamistischen Hasses auf die westliche Meinungsfreiheit macht auch vor dem überfremdeten Berliner Bezirk Neukölln nicht halt. Der Bezirk gilt als besonders überfremdet und beherbergt zu einem sehr großen Anteil Moslems.

Der Hermannplatz in Berlin:

Islamisten skandieren „Allahu Akbar“ gegen Emmanuel Macron:

HAPPENING NOW: Crowds gather in #Berlin, Germany, chanting „Allahu Akbar“ — in protest of President Marcon of #France which experienced multiple terror attacks today. pic.twitter.com/l3g3oLFcXu

