(Bild: Freepik, Fahndungsbilder: Polizeidirektion Dresden, Komposition Wochenblick)

Heut in der Früh fand in Berlin ein Großeinsatz der Polizei mit Spezialkräften statt. Im Zusammenhang mit dem Juwelenraub in Dresden im vergangenen Jahr wurden drei Tatverdächtige festgenommen.

Es war bereits schon länger gemutmaßt worden, dass die Spur des Einbruchs in das „Grüne Gewölbe“ in Dresden am 25. November 2019, bei dem die Diebe unbezahlbare Schmuckstücke erbeuteten, ins Clan-Milieu führt. Dieser Verdacht wurde nun offenbar bestätigt. Heute morgen führte die Polizei in Berlin einen großangelegten Einsatz mit 1.638 Polizeibeamte aus mehreren Bundesländern durch. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen. Die deutschen Staatsbürger im Alter von 23, 23 und 26 Jahren, wurden auf Antrag der Dresdener Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Den Männern wird schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen.

Kriminelles Clan-Milieu

Nach zwei weiteren Verdächtigen, Abdul Majed Remmo (21) und Mohamed Remmo (21) wird noch gefahndet. Sie gehören wie die bereits festgenommenen Männer laut Ermittlerkreisen dem Berliner Clan-Milieu an. Der arabische Familienclan ist den Ermittlern auch durch andere Taten bekannt. So wurden auch Mitglieder des Remmo-Clans wegen des Diebstahls der 100 kg schweren Goldmünze „Big Maple Leaf“ aus dem Berliner Bode-Museum 2017 verurteilt. Auch wegen anderer Delikte im Bereich der organisierten Kriminalität war der Clan regelmäßig Ziel von Ermittlungen.

Verbleib des Diebesguts unklar

Insgesamt wurden bei der Polizeiaktion 18 Objekte durchsucht, darunter zehn Wohnungen sowie Garagen und Fahrzeuge. Im Zentrum der heutigen Maßnahmen steht die Suche nach den entwendeten Kunstschätzen und möglichen Beweismitteln, wie Speichermedien, Bekleidungsstücken und Werkzeugen. Allerdings gab es laut Staatsanwaltschaft noch keine Hinweise auf den Verbleib des Diebesgutes.