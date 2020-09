Symbolbild: Poudou99, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Nahe München rastete ein Somalier (17) bei einer Fahrscheinkontrolle völlig aus und attackierte das Zugpersonal.

Der Vorfall passierte bereits am Samstagabend gegen 18.30 Uhr. Zwei Schaffnerinnen kontrollierten die Gültigkeit der Tickets der Reisenden in der stadteinwärts fahrenden S8 auf Höhe der nördlichen Umlandgemeinden der bayerischen Hauptstadt. Kurz vor Unterföhring traf eine 32-jährige Schaffnerin dabei den Somalier an. Dessen Monatskarte war aber nur für die Zone M – also das Stadtgebiet – gültig. Dies berichtet die Bild.

Somalier rastet völlig aus – wachsame Bayern schreiten ein

Da sich der jugendliche Migrant allerdings zwischen Ismaning und Unterföhring bewegte, versuchte die Frau dem in einer Jugendeinrichtung im Süden der Stadt wohnhaften Somalier diesen Umstand zu erklären. Daraufhin wurde der Mann immer aggressiver – und konnte auch von der zweiten Schaffnerin nicht beruhigt werden. Er schrie die Frau an und beschimpfte sie – und wurde dann handgreiflich.

Dabei nahm er Anlauf und trat die Kontrolleurin mit dem Fuß mit voller Wucht in die Bauchgegend. Dass es zu keiner groben Verletzung kam ist auch der Geistesgegenwart dreier junger, aufmerksamer Bayern zu verdanken (23, 24, 29). Drei Männer aus den Landkreisen Freising, Traunstein und Altötting schnappten sich den Somalier und zerrten ihn von der Frau weg, um einen weiteren Angriff zu verhindern.

Wenige Tage nach Angriff auf Schaffner nahe Fulda

Traurigerweise war dies bereits die zweite Attacke eines somalischen Einwanderers auf das deutsche Zugpersonal innerhalb einer Woche. Im Landkreis Fulda schockierte ein Mann aus dem schwarzafrikanischen Land mit einer Schüttel-Attacke auf einen Schaffner. Die Polizei konnte den wegen Diebstahls und Körperverletzung amtsbekannten Mann (26) einige Zeit nach seiner Tat an der Arbeitsstelle ausfindig machen – Wochenblick berichtete