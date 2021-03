Bild: Freepik

In Sachsen (Deutschland) gelten seit Sonntag neue drakonische Maßnahmen im Kampf gegen Menschen, die sich in Zeiten von Corona treffen wollen.

Es ist ab nun möglich, diese „Sünder“ mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Die Grundlage dafür bietet in Deutschland das umstrittene Infektionsschutzgesetz.

Strafen wegen Spielplatzbesuchen?

Etwa soll, so Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der sowohl in den Dresdner Neuesten Nachrichten als auch in der Sächsischen Zeitung zitiert wird, „die Polizei unbedingt einschreiten, wenn sich Jugendliche im Park treffen, diese viel Spaß haben und ihre Getränke austauschen.“

Sprich: Wenn es nach Kretschmers Ansicht also zu „Treffen ohne Sinn und Verstand“ komme. Auch habe es in den letzten Tagen immer wieder ein buntes Treiben auf den Spielplätzen gegeben, das so nicht funktionieren könne. Diese Regelung sei Teil einer verschärften Allgemeinverfügung.

Bewegungsfreiheit nicht noch weiter eingeschränkt

Die Bewegungsfreiheit der Menschen solle aber Kretschmer zufolge nicht eingeschränkt werden. Die Menschen „dürfen“ immerhin weiter vor die Tür gehen. Auch Spaziergänge mit der Familie seien erlaubt. Dennoch, eine bestimmte Personenanzahl wurde nicht genannt – es könnte also bereits bei einer Zusammenkunft von 6 Personen die Polizei einschreiten. Freunde treffen ist somit passé.

Schon bisher war Sachsen an vorderster Front jener deutschen Bundesstaaten, die mit besonders harten Maßnahmen vorgingen. So war der Freistaat die erste Region, die schon im November einen Bewegungsradius von maximal 15 Kilometern vom eigenen Wohnort für einige Aktivitäten einführte. Im Jänner kamen schockierende Pläne über ein Hochsicherheitsgefängnis für Quarantänebrecher in Dresden an die Öffentlichkeit – Wochenblick berichtete.