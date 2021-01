Bild: Screenshot Twitter

Der Aufstand des Volks gegen Maßnahmen, die für viele keinen Sinn ergeben, ging in der vergangenen Nacht in sämtlichen Städten in den Niederlanden weiter. Pünktlich zum Beginn der Sperrstunde ertönte über der niederländischen Stadt Enschede Pink Floyds „Another brick in the wall“, um die Menschen dazu aufzurufen, sich den Protesten anzuschliessen.

In #Enschede klinkt inmiddels Another brick in the wall door de straten.Als dit een protest is voor het meer draaien van Pink Floyd, sluit ik mij hier graag bij aan. #avondklokrellen pic.twitter.com/4OothRGHaz — Bram Finkers (@Bfinkers) January 25, 2021

Hooligans und Bürgerwehren schützten am Montagabend die Supermärkte vor Plünderungen.

De straten worden beschermd in onder andere Alkmaar en Almelo! pic.twitter.com/ygO8pqa8wF — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) January 25, 2021

In Rotterdam wurde ein Polizeibüro mit Feuerwerk beschossen:

Immer mehr Städte in den Niederlanden wehren sich, auch in Zwolle:

Wenn einer der im Haus gebliebenen aus dem Fenster damit drohte, die Polizei zu rufen, konnte es passieren, dass sein Fahrrad daraufhin angegangen wurde:

Typical for the Netherlands. Rioter in #Eindhoven puts bicycle back because the owner shouts at him from a balcony. #Netherlands

pic.twitter.com/1DBOxHP1gh — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) January 24, 2021

Die Holländer nehmen es der Polizei sehr übel, dass sie Unrecht durchsetzen wollen. Mehrere Polizeiwagen wurden am Montagabend angegriffen:

Mancherorts klebt leider auch das Blut des Volkes an den Händen der Polizei.

Bij de avondklokrellen op Rotterdam-Zuid is een grote confrontatie met de Mobiele Eenheid gaande op de Polderlaan. Er worden veel vernielingen gepleegd en brandjes gesticht. Inmiddels zijn er meerdere aanhoudingen verricht. pic.twitter.com/Avbffjp61s — Joey Bremer (@010fotograaf) January 25, 2021

In Haarlem wurden brennende Barrikaden errichtet:

Eine Praxis, in der man auch impfte, wurde zerstört:

Wtf is this??? The medical centre of my gf has blown up. I don't agree with the decisions of the government but these things are going too far pic.twitter.com/pYLguaLREU — cevo (@cryptocevo) January 25, 2021

Die Polizei schien gänzlich überfordert. Sie holten sogar einen Essenslieferanten, der deutlich als solcher zu erkennen war, mit Gewalt vom Scooter, um ihn dann wieder laufen zu lassen, als sie ihren Irrtum bemerkten:

Rotterdam:

Da die Polizei mit Bußgeldern nicht mehr hinterherkam, wurde die Koninklijke Marechaussee (Sondereinsatz der Polizei) aktiviert:

De Landelijke Bijstand Organisatie (LBO) van de Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen weekend #bijstand geleverd aan politie, ter handhaving van de #avondklok. Verschillende pelotons staan ook vanavond weer klaar om ondersteuning te bieden, waar nodig: https://t.co/YIcXht7HNh pic.twitter.com/iNe8E70PP4 — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) January 25, 2021

Hooligans meldeten sich via Twitter und sagten den Anti-Sperrstunden-Protesten ihre Unterstützung zu, wiesen aber dabei daraufhin, dass mit ihnen keine Plünderungen stattfinden werden:

Nu afschaffen 1. De #avondklok en 2. De lockdown #avondklokrellen Nederland moet weer vrij worden! pic.twitter.com/YHqn6ovAEx — Doc (@Docsalagrim) January 25, 2021

Die Politik überlegte bereits am dritten Tag der Proteste, ob eine Sperrstunde angesichts der Schäden nicht doch mehr schadet als nutzt.

Die Aufstände in Holland wurden am Montag sogar im chinesischen Staatsfernsehen gezeigt. Chinesen machten sich daraufhin zu Tausenden über Europa und die frei Gesellschaft lustig. Da ihnen dank der Meldungen der Hashtag bekannt war, unter dem die Abendkrawalle zur Sperrstunde bei Twitter zu finden sind, enterten tausende Chinesen Twitter und gaben sinnlose Tweets an, um die Feeds zu stören und um sich über Europa lustig zu machen.

Supermarkt Jumbo wurde in Alkmaar und Almelog von der Bürgerwehr bewacht:

Droeftoeters in Den Bosch. Politie is te laat de Jumbo is geplunderd.#avondklokrellen 11/? pic.twitter.com/hIkbvjIQMx — ItsHammond (@itshammond) January 25, 2021

De watjes van de politie kunnen het niet meer aan en nu komt de wegbezuinigde Marechaussee wat op Schiphol nu geen ene reet te doen heeft ze helpen 🤣🤣 #avondklokrellen #avondklok #rotterdamzuid #rotterdam #nijmegen #zwolle https://t.co/v9NIVr9jGz — Censorship2021 (@Censorship2023) January 25, 2021

Curfews have been imposed in The Netherlands for the first time since WWII. And the unrest is honestly quite frightening. #avondklokrellen pic.twitter.com/XGrfKticmH — Amanda Marochko (@Marochko) January 25, 2021

Ze lopen nu richting centrum.Den Bosch#avondklokrellen. pic.twitter.com/rdvcapWpuL — thegreenfactory (@ed_denbosch) January 25, 2021

Onbevestigd – De politie zou nu met rubberen kogels schieten op de demonstranten in #Rotterdam. #rellen #avondklokrellen pic.twitter.com/LBWu9vbdTh — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) January 25, 2021

Migrant youth gangs gathering in #Rotterdam as we speak for a second consecutive night of riots and looting. Mainstream media will hide the truth about who is looting because there will be elections in a couple of weeks #avondklokrellen pic.twitter.com/S4QUwu4xsK — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) January 25, 2021

Migrant gangs out rioting and looting tonight in the city of #Geleen, #Netherlands tonight. The riots/looting is taking place across the country. #avondklokrellen 🇳🇱🇳🇱🇳🇱 pic.twitter.com/dvzdXk2F9e — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) January 25, 2021

Migrant gangs out looting and rioting for a second day in a row in the #Netherlands. The media will cover the truth up #avondklokrellen pic.twitter.com/5fVDDOoLu2 — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) January 25, 2021

#WATCH: Riot police in Amsterdam used excessive force against demonstrators that ignored an order by Amsterdam Mayor Femke Halsema to immediately terminate the anti-night-curfew protest and leave the Museumplein area. #avondklokrellen ➡️https://t.co/j2YiqYwHWM pic.twitter.com/Vl13Cc3oXa — Mike Hawke (@videokings_tv) January 25, 2021

The Dutch riots in a video on Weibo by Chinese media outlet Guancha. And the comment sections fill up with sarcasm, "isn't the free and civilized Europe great?"#rellen #avondklokrellen pic.twitter.com/i4bwhFJPa8 — Manya Koetse (@manyapan) January 25, 2021

Honderden relschoppers nu over in #rotterdam op de straat. Ze lijken nu enigszins te worden opgejaagd#avondklokrellen #rellen pic.twitter.com/Yakl7FeTqL — Bjorn (@BLuimes) January 25, 2021

Riots all over The Netherlands as population resists #Covid19 Curfew (Compilation) Riots broke out in many #Dutch cities last night.

Police fled the scene.

A compilation video of protests in 4 cities. Watchhttps://t.co/SMpLAliLVE#AvondklokProtest #avondklokrellen #avondklok pic.twitter.com/fUUUTiF3XP — Mark Lubbers 🍀⌛#WeAreAllAssange (@YourMarkLubbers) January 25, 2021

Nu afschaffen 1. De #avondklok en 2. De lockdown #avondklokrellen Nederland moet weer vrij worden! pic.twitter.com/YHqn6ovAEx — Doc (@Docsalagrim) January 25, 2021

