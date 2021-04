Bild (Kaminsky 2012): Jason Scott, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Dan Kaminsky galt als einer der wichtigsten Experten für digitale Sicherheit. Immer wieder gelang es ihm, Sicherheitslücken in Programmen, Netzseiten und bei Behördenportalen aufzudecken. Seine Anerkennung in der Branche war so groß, dass ihn die wichtige Szene-Zeitschrift „Technology-Review“ einst zum „Retter des Internets“ kürte. Nun starb er mit nur 42 Jahren – offiziell an den Folgen seiner schweren Diabetes.

Als wichtigste Arbeit des IT-Experten gilt seine Entdeckung im Jahr 2008, dass es einen schweren sicherheitsrelevanten Fehler im Domain Name System (DNS) gab. Dieser erlaubte es Angreifern, sich in nicht existente Unterseiten seriöser Portale – auch bei Bezahlportalen – einzuschalten und dort geschaltene Werbung durch Phishing-Seiten zu ersetzen. Am vergangenen Freitag schloss er seine Augen für immer. Weil er aber nicht einmal zwei Wochen zuvor eine Corona-Impfung erhielt, mehrten sich im Netz die Spekulationen über einen Zusammenhang.

Offiziell starb Kaminsky an einer Ketoazidose. Darunter versteht man eine Übersäuerung des Blutes, die infolge eines länger anhaltenden Insulin-Mangels auftritt. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine Komplikation, die naturgemäß am ehesten bei Diabetes-Patienten – insbesondere bei Typ-I-Patienten wie Kaminsky – auftritt. Allerdings bleiben einige Fragen offen, selbst wenn auch seine Familie beteuert, dass sein Ableben nichts mit der kürzlich erhaltenen Impfung zu tun hätte. Denn er hätte bereits vor Kurzem Komplikationen mit seiner Zuckerkrankheit gehabt, war deswegen sogar im Krankenhaus.

Dass der Verdacht überhaupt aufkam, hatte damit zu tun, dass Kaminsky am 12. April darüber schrieb, dass er sich in einer Impfstraße impfen ließ. Dort hatte er bereits am 22. März seine Erstimpfung mit dem Pfizer-Präparat erhalten. Drei Wochen später kam er für die zweite Teilimpfung zurück – und war voll des Lobes für den reibungslosen organisatorischen Ablauf. Handelt es sich also möglicherweise um eine Schutzbehauptung seiner Angehörigen auf der Basis ähnlicher Symptome?

Back to Vaxcon, at Moscone South. I think I’ve literally worked a booth 20 feet from here; injections are now on the show floor.

Again, a smooth, efficient, well oiled operation. So proud of San Francisco and Kaiser Permanente for executing like total bosses.

Vaxxed!

— Dan Kaminsky (@dakami) April 12, 2021