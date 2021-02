Bild: freepik / @karlyukav

Wochenblick hat für das Bundesland Oberösterreich auf Basis der offiziellen Zahlen immer wieder vorgerechnet, dass es sich bei den angeblichen Coronatoten größtenteils um sehr alte Menschen mit Vorerkrankungen handelte. Die Auswertung des gesamten Monats Jänner 2021 schließt sich nahtlos an diese Beobachtungen an. Für diese angeblich dramatischen Entwicklungen wird die Bevölkerung eingesperrt und die Wirtschaft ruiniert. Speziell Landeshauptmann Stelzer gilt als Hardliner, was Corona-Maßnahmen betrifft. Auch wenn der Tod von älteren geliebten Menschen tragisch und traurig ist – beurteilen Sie selbst, ob die Maßnahmen gerechtfertigt sind.

Für den Monat Jänner 2021 wurden bislang durch die Landeskorrespondenz des Landes Oberösterreich 232 Todesfälle gemeldet, bei denen die Verstorbenen an Covid-19 infiziert gewesen sein sollen oder zu einem unbestimmten Zeitpunkt vor ihrem Tod positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Altersschnitt 82,5 Jahre

Die Verstorbenen waren im Schnitt 82,5 Jahre alt. Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug in Oberösterreich im Jahr 2019 laut Statista.com 84,4 Jahre bei Frauen und 79,9 Jahre bei Männern, allerdings gerechnet bei der Geburt. Im Österreich-Schnitt beträgt die Lebenserwartung für im Jahr 2019 geborene Personen 79,5 Jahre bei Männern, 84,2 Jahre bei Frauen. Menschen die im Jahr 1950 in Österreich geboren wurden hatten eine Lebenserwartung von 61,9 Jahren bei Männern und 67 Jahren bei Frauen (Statistik: WKO). Tatsächlich lebten so gut wie alle angeblichen Corona-Toten also weit über ihre prognostizierte, statistische Lebenserwartung hinaus.

Bei den so bezeichneten Corona-Toten in Oberösterreich erreichten die 119 verstorbenen Männer ein Durchschnittsalter von 79,8 Jahren, die 113 verstorbenen Frauen ein Durchschnittsalter von 85,3 Jahren.

Fast alle Toten litten an Vorerkrankungen

Bei 200 Verstorbenen waren Vorerkrankungen bekannt. Bei 31 weiteren sind die Vorerkrankungen nicht dokumentiert und gelten als ungeklärt oder unbekannt. Nur für eine Person wurde angeführt, dass sie keinerlei Vorerkrankungen hatte.

Die ältesten Verstorbenen, drei Frauen, erreichten ein Lebensalter von 99 Jahren. Der jüngste Verstorbene soll erst 48 Jahre alt gewesen sein, seine Vorerkrankungen gelten als unbekannt. Bei dem Zweitjüngsten, einem 51-Jährigen aus Linz, handelt es sich um die Person ohne Vorerkrankungen. Ob die Todesursache durch eine Obduktion geklärt wurde oder es sich gar um einen der ominösen „Unfalltoten“ handelt, die aufgrund eines positiven Tests zur Statistik gezählt werden müssen, ist derzeit noch unbekannt.

Nachfolgend, wie üblich, die Rohdaten. Quelle: Landeskorrespondenz, Land Oberösterreich, Meldungen und Nachmeldungen von 1.1. bis 24.2.2021

63-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Steyr-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Steyr) 76-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz) 84-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Klinikum Freistadt) 86-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz) 88-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Steyr-Land, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 01.01. 88-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Salzkammergutklinikum Bad Ischl) 90-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz) 82-jährige Patientin, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (OKL Barmherzige Brüder Linz) 87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 01.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 89-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen/Grieskirchen) 90-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Altenheim Laakirchen) 91-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 01.01. (Altenheim Laakirchen) 99-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 01.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Vöcklabruck) 71-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Linz-Stadt, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 02.01. (Sterbeort unbekannt) 74-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Vöcklabruck) 81-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen/Wels) 82-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (KH Braunau am Inn) 85-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (OKL Elisabethinen) 85-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 90-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen/Wels) 91-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Bad Ischl) 93-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Ordensklinikum Barmherzige Brüder) 73-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Vöcklabruck) 82-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (OKL Barmherzige Schwestern Linz) 83-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Perg, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 02.01. 83-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Perg, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 02.01. (Sterbeort unbekannt) 84-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 88-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 97-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 97-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 02.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 77-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 77-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen/Wels) 89-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (KH Braunau am Inn) 89-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (KH Braunau am Inn) 90-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz, MC III) 80-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 03.01. 80-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz, MC III) 87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (KH Braunau am Inn) 88-jähriger Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 03.01. (Salzkammergutklinikum Vöcklabruck) 98-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Linz, Todesdatum: 03.01. 68-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 04.01. (Sterbeort unbekannt) 68-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Kepler Universitätsklinikum) 69-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 79-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 04.01. (Sterbeort unbekannt) 85-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Kirchdorf) 70-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Perg, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 04.01. (Sterbeort unbekannt) 79-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (APH Ried im Traunkreis) 81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Steyr-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Steyr) 91-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Krankenhaus St. Josef Braunau) 95-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum, Standort Kirchdorf) 99-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 04.01. (Sozialzentrum Kloster Nazareth) 65-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Eferding, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.01. (KUK Linz) 87-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 95-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Schärding, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.01. (Klinikum Schärding) 88-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.01. (Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum, Standort Kirchdorf) 89-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.01. (Krankenhaus St. Josef Braunau) 89-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 05.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 56-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Klinikum Freistadt) 69-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Kepler Universitätsklinikum) 70-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Ordensklinikum Elisabethinen) 70-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Steyr-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Steyr) 71-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Krankenhaus St. Josef Braunau) 83-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried) 86-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried) 84-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Altenheim Laakirchen) 87-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (BAPH Micheldorf) 89-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Bad-Ischl) 91-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Kepler Universitätsklinikum) 96-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 06.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 79-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 07.01. (Sterbeort unbekannt) 79-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.01. (Kepler Universitätsklinikum) 78-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.01. (Krankenhaus St. Josef Braunau) 86-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 87-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Ried, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 07.01. (Sterbeort unbekannt) 89-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 90-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.01. 91-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, Todesdatum: 07.01. 92-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.01. (Kepler Universitätsklinikum) 93-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.01. (PEK Kirchdorf) 58-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 08.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Vöcklabruck) 70-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (BHS Ried) 79-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. 81-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Salzkammergut Klinikum, Gmunden) 81-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Ordensklinikum Barmherzige Brüder Linz) 82-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Pflegeheim Eberschwang) 71-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Sterbeort unbekannt) 71-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Grieskirchen) 87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Ordensklinikum Elisabethinen Linz) 90-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Kepler Universitätsklinikum) 92-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Salzkammergut Klinikum, Gmunden) 98-jährige Patientin. wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.01. (Klinikum Freistadt) 69-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (Kepler Universitätsklinikum) 77-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (Krankenhaus St. Josef Braunau) 87-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (Bezirksaltenheim Haslach) 87-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (Salzkammergut Klinikum, Gmunden) 89-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (Salzkammergut Klinikum, Gmunden) 90-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (KH Freistadt) 85-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (KH Braunau) 86-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 09.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 75-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Vöcklabruck) 81-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.01. (Seniorenwohnheim Mehrnbach) 86-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.01. (KH Freistadt) 86-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 97-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.01. (Seniorenheim der Stadt Vöcklabruck) 81-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 10.01. (Sterbeort unbekannt) 81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Bad Ischl) 89-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 10.01. (Krankenhaus St. Josef Braunau) 74-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Kepler Universitätsklinikum) 60-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Klinikum Freistadt) 72-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (zuhause verstorben) 80-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Vöcklabruck) 81-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Pflegeheim Eberschwang) 84-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (SENIORium Bad Kreuzen) 85-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Kepler Universitätsklinikum) 87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Lanz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (Kepler Universitätsklinikum) 95-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 11.01. (APH Laakirchen) 77-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (Kepler Universitätsklinikum) 96-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 66-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen) 84-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (Seniorenheim der Stadt Vöcklabruck) 85-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum:12.01. (Pflegeheim Eberschwang) 87-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (zuhause verstorben) 88-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (Therapiezentrum Gmundnerberg) 93-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (Kepler Universitätsklinikum) 98-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 12.01. (Klinik unbekannt) 71-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Klinikum Freistadt) 79-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Kepler Universitätsklinikum) 83-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 13.01. (Sterbeort unbekannt) 83-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 84-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 13.01. (BAPH Micheldorf) 85-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz) 74-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Schärding, Todesdatum: 13.01. (KH Schärding) 81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried) 90-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 92-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried) 92-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Steyr-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Seniorenheim Schloss Hall) 48-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Gmunden, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 14.01. (LKH Salzburg) 87-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Perg, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 14.01. (Landesklinikum Amstetten) 71-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.01. (Klinikum Freistadt) 86-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 14.01. (zuhause verstorben) 87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.01. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen) 68-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 15.01. (Salzkammergutklinikum Standort Bad Ischl) 88-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 15.01. (APH Micheldorf) 68-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Klinikum Rohrbach) 69-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 70-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Sterbeort unbekannt) 83-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Salzkammergutklinikum Standort Gmunden) 87-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf) 90-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Gmunden, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 16.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden) 74-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (Kepler Universitätsklinikum) 86-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 16.01. (APH Sonnenhof-Freinberg) 69-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Eferding, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 17.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 82-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 17.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 84-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 17.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Kirchdorf 87-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Wels-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.01. (APH Haus Neustadt) 88-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden) 94-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.01. (Kepler Universitätsklinikum) 71-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.01. (Kepler Universitätsklinikum) 86-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 80-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 80-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Steyr-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Steyr) 85-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Schärding, Todesdatum: 19.01. 82-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Grieskirchen) 91-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.01. (APH Eberschwang) 91-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.01. (APH Eberschwang) 87-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.01. (Seniorenwohnheim Mehrnbach) 87-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.01. (Seniorenwohnheim Mehrnbach) 89-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.01. (Klinikum Freistadt) 77-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 20.01. (Klinikum Rohrbach) 84-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden) 85-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 15.01. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried) 51-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Grieskirchen 75-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz) 76-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 80-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.12. [Tippfehler?] (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried) 81-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 89-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf-Steyr, Standort Kirchdorf) 89-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Kepler Universitätsklinikum) 93-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden) 83-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Grieskirchen) 99-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 21.01. Ordensklinikum Linz Elisabethinen) 68-jähriger Mann, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 22.01. (Kepler Universitätsklinikum) 82-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Perg, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 22.01. (KH Barmherzige Brüder) 82-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Perg, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 22.01. (KH Barmherzige Brüder) 84-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 22.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen/Grieskirchen) 84-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 22.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen/Grieskirchen) 80-jährige Frau, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 22.01. (Kepler Universitätsklinikum) 80-jährige Frau, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 22.01. (Kepler Universitätsklinikum) 74-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.01. (Kepler Universitätsklinikum) 76-jähriger Mann, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.01. (Kepler Universitätsklinikum) 79-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Eferding, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.01. (Kepler Universitätsklinikum) 94-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.01. (APH Waizenkirchen) 66-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Linz, Todesdatum: 23.01. 83-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.01. (APH Mehrnbach) 84-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.01. (APH Neuhofen) 92-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Linz, Todesdatum: 23.01. 97-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 23.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr) 74-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 24.01. (OKL Barmherzige Schwestern Linz) 51-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, ohne Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.01. (Kepler Universitätsklinikum) 68-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Grieskirchen) 76-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.01. (OKL Barmherzige Schwestern Linz) 76-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern) 86-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 25.01. (APH Windischgarsten) 70-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf) 70-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.01. (Kepler Universitätsklinikum) 91-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels) 85-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 26.01. (Salzkammergut Klinikum Bad Ischl-Gmunden-Vöcklabruck, Standort Gmunden) 85-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.01. (APH St. Georgen an der Gusen) 88-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.01. (KH Braunau am Inn) 71-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Steyr, Todesdatum: 27.01. 77-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 27.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz) 87-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Kirchdorf, Todesdatum: 27.01. (Bezirksaltenheim Windischgarsten) 75-jähriger Mann, wohnhaft im Bezirk Linz, Todesdatum: 28.01. 77-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.01. (OKL Barmherzige Schwestern Linz) 88-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.01. (Kepler Uniklinikum Linz) 88-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.01. (Salzkammergut Klinikum, Gmunden) 88-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 89-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.01. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Grieskirchen) 95-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 28.01. (Salzkammergutklinikum Vöcklabruck) 80-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.01. (KH Barmherzige Schwestern Ried) 82-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Eferding, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz) 81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.01. (KH Freistadt) 81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Steyr-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.01. (Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum) 87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.01. (Salzkammergutklinikum Gmunden) 98-jährige Frau, wohnhaft im Bezirk Gmunden, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 29.01. (Evangelisches Alten- und Pflegeheim Bad Goisern) 84-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.01. (KH Barmherzige Brüder Linz) 79-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 30.01. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen) 76-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 31.01. (Kepler Universitätsklinikum Linz) 81-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 31.01. (Salzkammergutklinikum, Standort Vöcklabruck) 94-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 31.01. (KH Freistadt) 85-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 31.01. (Salzkammergutklinikum, Standort Vöcklabruck)