BP-Kandidat aus OÖ ist ziemlich zuversichtlich

„Nun wird es ernst“, sagt Schutte und versprüht Tatendrang. Der 61-Jährige versprüht Zuversicht und wirkt trotz der starken Konkurrenz keineswegs verzweifelt. Ob er gewinnen könnte? Schutte selbst hofft es, sonst hätte er gar nicht antreten müssen.



Es gebe da viele unzufriedene Gruppierungen in Österreich, mit denen er Kontakt habe und die ihn unterstützen werden, erläutert er. „Diese Gruppen werde ich in der nächsten Zeit alle besuchen.“ Dabei seien reisen vom Burgenland bis Vorarlberg nötig. Seine Reisen um Unterschriften bezahlt Schutte aus eigener Tasche. „Von vielen Leuten werde ich auch zu Vorträgen eingeladen.“ An diesem Wochenende wird der oö. Bundespräsidentenkandidat in Vorarlberg sein „und vor einigen hundert Menschen reden.“

Pflicht, die Politik zu kontrollieren nachkommen

Seinen Worten zufolge will Schutte ein Bundespräsident sein, der seine Pflicht, die Politik zu kontrollieren, wahrnimmt. Er wolle aber auch darauf achten, dass das Ansehen Österreichs stets gewahrt werde. „Eine Regierung, welche gegen die ‚Menschheitsfamilie Österreich‘ handelt, würde ich sofort aus dem Amt jagen“, betont Schutte. Wer ihm sein Vertrauen schenke, dem verspreche er, dass er alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel dafür einsetzen werde, dass die Heimat der Österreicher wieder ein lebenswerter Hort für die dort lebenden Menschen und ihre Kinder und Enkelkinder wird.