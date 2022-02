Firma in Steinhaus: Mit viel Engagement nachhaltig Gutes tun

In einer Zeit, in der viel Böses geschieht, will der Industrieanlagenbauer Kremsmüller in Steinhaus bei Wels erneut Gutes tun und helfen. Der familiengeführte Betrieb macht das nicht zum ersten Mal, wie einer der Miteigentümer der Kremsmüllergruppe erklärt, und sucht nun nach neuen Bewerbern.

“Wir sind froh, dass wir mit mehr als 35 sozialen Projekten schon viel Gutes bewirken konnten”, betont Georg Kremsmüller, der aber schon auch ein bisschen stolz auf das nebenberufliche Engagement seines Unternehmens ist. “Wir legen besonderen Wert darauf, dass mit unserer Spende kein kurzfristiger Effekt erzielt wird, sondern Nachhaltiges entsteht”, erläutert Kremsmüller und macht das an zwei Beispielen deutlich.

Stellen für Langzeitarbeitslose

Auch im letzten Jahr seien zwei Projekte realisiert worden, die den Anspruch, Gutes zu tun, voll und ganz erfüllt hätten. Zum einen wurde ein von der Caritas betriebener Spar-Supermarkt im Herzen von Wien unterstützt, für den Kremsmüller die komplette Einrichtung einer Gastroküche sponserte. Dadurch konnten mehrere Arbeitsplätze für AMS-Langzeitarbeitslose geschaffen werden, wodurch diesen auch der Wiedereinstieg ins Arbeitsleben ermöglicht wurde.

Das zweite Projekt des Steinhauser Unternehmens für die “Make-A-Wish”-Aktion brachte die Augen eines schwerkranken Kindes zum Leuchten. Denn mit der Spende von Kremsmüller, zu der auch viele Mitarbeiter freiwillig mit ihrem Weihnachtsbonus beigetragen haben, konnte einem leukämiekranken Buben eine Reise in ein Indianer-Reservat in den USA ermöglicht werden.