Haben ausländische Barber-Shops etwa Narrenfreiheit in Oberösterreich?

“Die Kontrollen sind viel zu lasch” ärgern sich Oberösterreichs Friseure über die Betreiber der Barber-Shops. Da sich diese an keinerlei Vorschriften halten müssen, werden sie für die Meisterbetriebe zunehmen zu einem großen Problem.

“Während unsereins alle gesetzlichen Regeln streng zu befolgen hat, weil es sonst sofort saftige Strafen gibt, haben die Barber-Shops offenbar Narrenfreiheit”, wettert ein Linzer Friseur über die unliebsame Konkurrenz, die ihm und seinen Kollegen die Kundschaft wegnimmt, weil sie mit günstigeren Preisen lockt. “Das können die”, heißt es, “weil sie meist keine Registrierkassen haben, das Geld bar auf die Hand kassieren und sich so jedwede Steuerzahlungen ersparen.”

Wochenblick berichtete bereits im Mai 2020 über das Treiben der ausländischen Barber-Shops:

Behörden schauen Treiben offenbar hilflos zu

Werden die Steuerhinterzieher vielleicht irgendwann einmal erwischt, gehen sie mit ihrem Laden in Konkurs und ein Kollege macht bald darauf in einer neuen Straße oder in einer neuen Stadt ein neues Geschäft auf. Dort geht das “Spiel“ dann von Neuem los und das Finanzamt, die Wirtschaftskammer und die Gewerbebehörde schauen diesem Treiben offenbar hilflos zu. Die letzte großflächige Überprüfung von Barber-Shops, ein so genanntes Planquadrat, hat es nach Kenntnis des Linzer Friseurmeisters vor drei Jahren gegeben, seitdem sei diesbezüglich nicht mehr viel passiert.