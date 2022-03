“Hang zur Aussicht”: Gartenschaufieber grassiert in Wolfsegg

“Wir haben den Hang zur Aussicht” heißt der Slogan des Gartenzeit-Festivals in Wolfsegg, das im Sommer nächsten Jahres stattfinden wird. Mit den Vorbereitungen sind wir auf Schiene”, freut Gartenzeit-Manager Manfred Ettinger und mit ihm fiebern auch die Ortsbewohner der Schau schon entgegen.

“Das wird ein kleines Paradies” schwärmt nicht nur die Gastwirtin Andrea Obrist von der bevorstehenden Veranstaltung in einem Ort, den dann auch viele Oberösterreicher wieder mit neuen Augen betrachten werden. Wolfsegg, obwohl Luftkurort, wurde früher meist mit dem Kohlebergbau in Verbindung gebracht und seine schöne Lage dabei oft übersehen. Von Wolfsegg aus kann man an schönen Tagen den Traunstein und den Dachstein in der Ferne bewundern.

Vereine stehen geschlossen hinter dem Projekt

Ab Juni nächsten Jahres wird es auch in Wolfsegg einiges zu bestaunen geben, sowohl auf dem sogenannten Schanzenhügel, wo nicht nur ein Motorik-Park und schön gestalte Verweilflächen entstehen, im Ort selbst wird auch eine Freiluftbühne für Veranstaltungen errichtet. Florale Inseln werden Wolfsegg allerorten behübschen. In der “Kohlgrub” soll auch die Bergbaugeschichte des Ortes als weitere Attraktion das Gartenzeit-Festival Publikum anlocken. Sämtliche Wolfsegger Vereine stünden geschlossen hinter dem Projekt, erläutert Ettinger, der auch auf den Shuttle-Dienst während des Gartenzeit-Festivals verweist, mit dem die Blumeninseln bereist werden können. Das nächste Jahr kann kommen.