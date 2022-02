Irrsinn in Bad Ischl: Grüne wittern nun Nazi-Geruch hinter Theater-Namen

Die Grünen, die spinnen! Mit diesem abgewandelten Asterix-Spruch kontern Bad Ischler Bürger verärgert einen Vorschlag der “Partei des Anstands”, die das Lehar-Theater in der Kurstadt umbenennen will.

Der Grund für dieses Ansinnen des Grünen-Stadtrats Martin Schrott: In der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft hatte das einstige Kur-Theater den Namen Franz Lehars erhalten. Der Komponist der “Lustigen Witwe” und anderer erfolgreicher Operetten, lebte und wirkte viele Jahre lang in Ischl, das ohne ihn heute ebenso wenig vorstellbar sei wie ein Ischl ohne Kaiser Franz Josef, sagten viele Stadtbewohner dem Wochenblick. Auch Walter Erla von der Liste “Zukunft Ischl” sieht keinen Grund für eine Umbenennung des ehrwürdigen Theaters, weil dieses im Jahr 1940 zum Lehar-Theater wurde.

Was ist falsch am Lehar-Theater?

Auch Harald Kotschy von der FPÖ findet den Vorschlag Schrotts lächerlich, für andere Ischler ist dieses Ansinnen reinster Schrott – nomen est omen. SP-Bürgermeisterin Ines Schiller scheint die Idee aber nicht so abwegig zu finden, zumal das Theater in der Vergangenheit schon viele Namen gehabt hätte. Sie könnte sich schon vorstellen, mit der ins Auge gefassten Sanierung der Spielstätte, dieser neben neuem Glanz auch einen neuen Namen zu geben. Die Diskussion darüber stellt Martin Schrott jedenfalls in den Raum, ohne Lehar irgendetwas Ehrenrühriges vorwerfen zu wollen.