Schüler brillieren mit hochkarätigen Arbeiten

Neben gar nicht so wenigen jungen Leuten, die gemütlich im Sozialnetz hängen und den Müßiggang pflegen, gibt es auch noch Burschen, die mit herausragenden beruflichen Leistungen brillieren. Das machten dieser Tage drei Oberösterreicher mit ihren hochkarätigen Lehrabschlußarbeiten deutlich.

Dabei handelt es sich um drei Schüler aus dem Werkschulheim Felbertal in Ebenau bei Salzburg, die dort zum Mechatroniker, Maschinenbau- und Tischlereitechniker ausgebildet wurden und mit hervorragenden Lehrabschlussstücken glänzen, wie von der Schulleitung mitgeteilt wird. Über dieses Lob freuen sich Georg Müller aus Leonding, Florian Rumplmayr aus Spital am Pyhrn und Alan Hauer aus Haid bei Ansfelden. Müller beeindruckte mit einer leistungsstarken Weinpresse, die einfach zu bedienen ist. Sie lässt sich schnell auseinanderbauen, unkompliziert transportieren und ist sowohl für kleinere Winzerbetriebe als auch den Privatgebrauch ideal.

Preise für gute Ideen

Florian Rumplmayr überzeugte die Prüfer mit einem außergewöhnlichen Sideboard, dessen Türen ein eingefrästes, durchlaufendes Muster aufweisen. Alan Hauer punktete mit einem WSPR-Baken-Sender, der über einen Linear-Kondensator verfügt, der per DC-Motor eingestellt werden kann, wie Techniker schwärmen: Die Funkstation sei mit einer Antenne in Form eines Magnetic Loop drehbar ausgeführt, um das Funksignal in alle Richtungen gleichmäßig auszusenden. Mit diesen Werkstücken haben die drei Oberösterreicher ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und nun bereiten sie sich auf die Matura vor, um danach sicher eine der vielen offenen Arbeitsstellen, die es in Österreich gibt, zu besetzen.