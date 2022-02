Traditionsgasthaus bleibt weiter zu: Seniorwirt einziger Gast

Trotz der versprochenen Lockerungen auch für die Gastronomie bleibt beispielsweise das Schärdinger Traditionswirtshaus Deibl vorläufig weiterhin geschlossen.

Von ehemaligen Stammgästen wird der frühere Seniorchef Adi Gerhofer zwar immer wieder gefragt, wann denn das Gasthaus am Inn mit der schönen Terrasse wieder geöffnet werde, doch werden sich die Leute wohl noch eine Weile gedulden müssen. Denn solange auch der Radler-Ausflugverkehr noch nicht wieder floriert, den das Lokal in der Vergangenheit angezogen hat, sei an eine Öffnung des Wirtshauses nicht zu denken.

Magere Hilfen reichen nicht

Die Schließung des Deibl war coronabedingt erfolgt und konnte aufgrund der mageren Hilfen auch nicht erfolgreich weiterbetrieben werden, bedauern die Chefitäten, Adis Enkelin Jasmin Stücke und ihr Mann Jens Stücke (Wochenblick berichtete). Daher hält Adi allein die Stellung in der leeren Gasthausstube, bis dort wieder ein voller Geschäftsbetrieb möglich sein wird. „Der Deibl wird wieder aufsperren“, macht er allen Stammgästen Hoffnung und bis dies der Fall sein wird, schaut er, dass in der Gasthaus-Pension nichts verkommt. Vier der insgesamt neun Zimmer sind an Dauergäste vermietet.