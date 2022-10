Am Samstag in Wien: Marsch für das Leben und für Familien

Am kommenden Samstag findet in Wien der Marsch fürs Leben statt. Jedes Jahr treffen sich Lebensschützer in Wien um gegen Abtreibung und Euthanasie und für ein würdevolles Leben zu demonstrieren. Der Marsch wird vor allem auch von vielen jungen Teilnehmern und Familien getragen.

Seit einigen Jahren dürfen sich die Organisatoren über immer größeren Zuwachs der Teilnehmer freuen, was aber auch vermehrt die Antifa und deren altbekannte Störaktionen auf den Plan ruft. Auch für dieses Jahr wurde wieder eine Gegendemo angekündigt.

Die zunehmende Größe der Veranstaltung und die damit verbundene wachsende Feindseligkeit gegenüber dem Lebensschutz, zeigt, dass hier ein Nerv getroffen wird der das Establishment aufschreien lässt. Am Samstag den 15. Oktober ab 13:30 am Karlsplatz in Wien, lässt sich also wieder beobachten welche Fraktionen in diesem Land auf Konflikt und welche auf vernünftige Lösungen fokussiert sind.