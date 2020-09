Bild: Screenshot YouTube

Nach seinem Auftritt bei der regierungskritischen Demo in Berlin am 29. August flog David Claudio Siber bei den „Grünen“ aus der Partei. Dass Kritik an der Corona-Politik Leute um ihre Posten und Jobs bringt, ist leider längst kein Einzelfall mehr.

Zwei Tage vor seinem Rauswurf hielt Siber eine viel beachtete Rede vor zigtausenden Menschen bei der „Querdenken“-Demo. Er kritisierte, dass kaum mediale oder politische Kritik an den Maßnahmen der Regierung aufkäme.

„Keine echte Opposition“

Auch seine eigene Partei sei nicht widerständig, es gäbe in Deutschland keine

echte Opposition, während Grundrechte bedroht seien. Die hohe Politik verhindere einen Diskurs, Gegenstimmen und -meinungen würden nicht berücksichtigt.

Dabei gäbe es zahlreiche wissenschaftliche Studien, die die Gefährlichkeit von Corona in der Nähe der saisonalen Grippe verorteten, so Siber bei seiner Rede. Bereits drei Wochen zuvor war ein Polizist suspendiert worden, weil er bei einer ähnlichen Kundgebung in Dortmund eine Rede gehalten hatte.

Meinungsfreiheit im Kreuzfeuer

Beim Basketball-Nationalspieler Joshiku Saibou reichte sogar die reine Anwesenheit bei einer kritischen Demo, um von seinem Verein vor die Tür gesetzt zu werden.

Dass Kritik generell gefährlich sein kann, erlebte auch (unter anderem) der österreichische Arzt Dr. Peer Eifler.

Als er vor einigen Monaten seine Zweifel an der Gefährlichkeit des Virus anmeldete, drohte ihm die Ärztekammer mit dem Entzug seiner Zulassung.